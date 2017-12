Her kadının dolabında mutlaka olması gereken 6 parça

Moda her sezon değişiyor. Siz de elinizden geldiğince takip etmeye çalışıyorsunuz ama tabii oldukça yorucu oluyor. İşte yorulduğunuz zamanlarda dolabınızdaki hayat kurtaran o nadide parçalardan biri imdadınıza her daim yetişir. İşte her kadının dolabında mutlaka olması gereken emniyet sübapları, acil çıkış noktaları…

Kaliteli beyaz bir gömlek

İster bir toplantı olsun, ister bir nikah ve hatta doğumgünü… Hiç farketmez, beyaz gömlek hayat kurtarır. Ancak herhangi bir beyaz gömlek değil tabii ki. Şöyle kumaşından kalite akan bir tanesini dolabınızın baş köşesine yerleştirmeli, arada küçük dokunuşlarla sevmelisiniz.

Siyah minik elbise

“Little black dress” diyerek yabancıların üzerine şiirler yazdığı o siyah mini elbisenin hakkını verelim. O öyle bir elbisedir ki; altına spor ayakkabıyı çekerseniz, asi ama bir o kadar seksi bir kadına; stilettoları çekerseniz gecenin yıldızına dönüşürsünüz. O yüzden şart!

Siyah kumaş pantolon

“Ya ben üzerine şiir de yazılsa elbiselerden hazzetmiyorum, tarzım androjen.” diyorsanız size siyah pantolon verelim. Vücudunuzu toparlayan, kusurları örten ve bir o kadar da seksi bir görüntü veren siyah pantolonu, mutlaka dolabınızın bir köşesinde her daim hazır tutulmalısınız.

Şöyle şık bir jean

Özellikle koyu renk bir jean’in üzerine yine olmazsa olmazlarımızdan beyaz gömleği kombinlediğinizde ortaya her türlü davete, etkinliğe katılabileceğiniz şık bir görüntü çıkarmış olursunuz. “Ortamın havasını yumuşatmaya, kendi tarzımı konuşturmaya geldim” diyeceğiniz bir jean’iniz dolabınızda mutlaka olmalı.

Asil blazer ceket

Ceketin erkeklerin dolaplarından çok kadınların dolaplarında yer almasından çok mutluyuz. Çünkü kadının üzerinden daha bir asil ve zarif göründüğü bir gerçek. Üstelik çok spor bir kıyafeti bile bir an da ölçülü bir ciddiyete kavuşturabiliyor. İşte tam bu nedenle dolabınıza en az bir adet lazım.

Naif bir trençkot

Bir trençkotla Parisienne bir hanımefendiye dönüşmeniz sadece saniyelerinizi alıyorken, dolabınızda olmaması nereden baksanız sorumsuzluk olur. Çünkü romantik yağmurların altında ufak bir gezintiye çıkacağınız bir ana mutlaka hazır olmalı ve hatta hayatta bu anları yaratmalısınız.