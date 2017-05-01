Her yerde hırsız var
01/05/2017
Lüks mağaza işletmecilerinin bir süredir günün yarısını karakollarda, “çalıntı mal tespiti” ile geçiyor. İşin tuhafı, turist, vatandaş, öğrenci- öğretim görevlisi, liseli- ortaokullu, Rum, İngiliz, Rus, demeksiniz her yelpazeden hırsız var
HER GÜN EN AZ BİR VAKA:
KKTC’de ünlü markaların ürünlerini satan giyim ve aksesuar mağazalarında hırsızlık vakaları arttı. Mağazalardaki güvenlik kameraları hırsızların yüz hatlarını en ince ayrıntısına kadar tespit ediyor. Hırsız ülke dışına çıkmadığı takdirde kısa sürede yakalanıyor
KARAKTER MESELESİ:
Mağaza hırsızlarının hepsi sırt çantalı ve iyi giyimli kişiler. Hırsızlık yaptığı tespit edilen kişiler arasında üçüncü ülke vatandaşı ve Türkiyeli üniversite öğrencilerinin yanı sıra üst düzey yönetici eşi, öğretim görevlisi ve vatandaşlar var. Hırsızlar arasında 18 yaşından küçük çocuklar da var
ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ:
Hırsızlar, etiketli- etiketsiz ürün ayrımı yapmıyor. Alarmlı ürünlerde, pense dahi kullanılıyor. Bazı hırsızlar daha önceden bir şekilde temin etmiş olduğu alarm sökücü kullanıyor. Böylece güvenlik bariyeri rahat aşılıyor
İŞLETMECİLER KARARLI:
Mağaza işletmecileri hırsızların birçoğunu affetti ancak vaka sayısı artıp iş çığırından çıkınca polis devreye girdi. Mağaza işletmecileri, “Artık af yok” dedi, hem birbirleri ile hem de polis ile işbirliği yaptı. Tespit edilen hırsızların fotoğrafları tüm mağazalara ve polise veriliyor
Haberin Tamamını HAVADİS Gazetesi'nde okuyabilirsiniz