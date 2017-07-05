Her yerden uyuşturucu çıkıyor

Devrim DEMİR

Narkotik Polisi aldığı iki ihbarı değerlendirerek Girne ve Dikmen’de farklı operasyonlar yaptı. Önceki gün yapılan ilk operasyonda, Samet Tilli’ye ait Girne’deki evde yapılan aramda, saksı içerisine ekili vaziyette toplam beş kök hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitki bulundu ve emare olarak alındı.

İkinci operasyon ise akşam saatlerinde Dikmen’de yapıldı. Daha önceden benzer suçları bulunan Muhaarrem Ünal’ın evinde yapılan aramda, sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 45 gram ağırlığında madde, 9 adet hap bulunarak emare alındı.

Tilli ve Ünal tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Bitkiler saksıda bulundu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, 3 Temmuz tarihinde 14.30-14.50 saatleri arasında, Girne’de 32 yaşındaki Samet Tilli’nin evinde yapılan aramada, saksı içerisine ekili vaziyette toplam beş kök hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitki bulduklarını söyledi. Bitkileri emare olarak aldıklarını kaydeden Karam, zanlı Tilli’yi de tutukladıklarını söyledi.

45 gram bonzai ve hap ele geçirildi

Polis çavuşu Erkan Karam, ayni günün akşamı ise 20.30-21.20 saatleri arasında, Dikmen’de, 23 yaşındaki Muharrem Ünal’ın evinde mahkeme emriyle bir arama yaptıklarını kaydetti.

Yapılan aramada, ilk olarak sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 45 gram ağırlığında madde bulduklarını anlatan Karam, daha sonra ise içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara bulduklarını söyledi.

Karam, ardından devam eden aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 9 adet hap ile yaklaşık yarım gram ağırlığında ezik hap parçaları bulunduğunu söyledi.

Zanlı Ünal’ın tutuklandığını kaydeden Karam, maddelerin ise emare alındığını kaydetti.

Soruşturmalar sürüyor

Zanlı Samet Tilli ve zanlı Muharrem Ünal’la ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydeden polis çavuşu Karam, bulunması gereken emare ve alınması gereken ifadeler olduğunu dile getirdi.

Karam, Tilli ve Ünal’ın 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.