Herkesi paniğe sürükledi gerçek çok farklı çıktı

Bir yolcu hem bel bölgesindeki potluk hem de hantal hareketleriyle önce güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Garip tavırlarıyla yakayı ele veren kadın yolcuyu durduran güvenlik görevlileri ise inceleme sırasında gördükleri manzarayla adeta şok oldu.

Hong Kong’dan Çin’e gelen kadın soyununca gerçek ortaya çıktı. Genç kadının vücuduna 102 adet iPhone 6s bağladığı görülürken, kadının vücudunun muhtelif yerlerine ise Tissot marka lüks saat yapıştırdığı ve bu şekilde kaçakçılık yapmaya çalıştığı belirlendi.

Oriental Daily News gazetesine göre gümrük görevlilerinin öncelikle kadının bir saldırgan olmasından şüphelendiğini ifade etti.