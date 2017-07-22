'Hero' tişörtü giyen sevgililer gözaltına alındı

Antalya’da üzerinde İngilizce ’Hero’ yazılı tişört giyen üniversiteli sevgililer 22 yaşındaki Çisem G. ve aynı yaştaki Esen E. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen ikili, "Yasak olduğu bilmiyorduk" diye ifade verdi.

Antalya’nın Kepez İlçesi Ulusoy Caddesi’nde sabah saatlerinde seyreden motosikletin üzerindeki biri kız iki gencin tişörtlerinde ’kahraman’ anlamına gelen ’Hero’ yazılı tişört olduğu yönünde polise ihbar geldi. Harekete geçen ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Mobese kameralarından izi sürülen motosikletin Akdeniz Üniversitesi Kampüsü’ne girdiğini belirleyen polis, alarma geçen ekipleri buraya yönlendirdi. Kampüs içinde el ele gezen ve üzerlerinde ’Hero’ tişörtü bulunan iki sevgili, polis tarafından gözaltına alındı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ikiliden Esen E., "Tişörtü Antalya’daki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazadan satın aldık. Yasak olduğu bilmiyorduk" dedi. Çisem G. de "Yasak olduğu bilmiyorduk" diye ifade verdi. Yapılan bilgi taramasında haklarında hiç bir kayıt bulunmayan sevgililer, ifade işlemleri sonrasında adliyeye sek edilecek.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik 'FETÖ' mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde ’Hero’ yazan tişörtle duruşmaya girmişti.