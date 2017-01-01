Herşey O’nun İçin…

Herkes hemfikir galiba;

2016 gerçekten kötü bir yıldı.

Daha kötülerini hatırlayarak teselli bulunması da mümkün olmayan 365 gün geçirdik.

Türkiye’de ve Ortadoğu’da olup bitenler zaten yeter de artar bile.

Kıbrıs sorunundaki travmatik gelişmeler ve içinde hem umudu hem de hüsranı barındıran zirveler. “Hangi duyguyu” yaşayacağımızı bilememenin getirdiği çelişkili ruh hali.

Sürekli değişen hükümetler ve bitmek bilmeyen iç sorunlar.

40 yıldır çözülmeyen kangrenleşmiş dertlerin getirdiği ölümler, seller, felaketler.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a “son bir yıl görüştüğümüz üçüncü bakansınız” demiştim de hep birlikte gülmüştük halimize.

Ağlanacak halimize gülmüştük aslında.

Hükümet edenlerin ve bakanların sık sık değiştiği ama sorunların dağ gibi yerinde durduğu bir ülkede ne kadar mutlu olunur ki.

***

Nesilleri tükenme eşiğini çoktan geçen Aborjinlerin yeni yıl duasını anımsarım her 1 Ocak’ta.

“Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme gücü,

Değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti,

Ve bu ikisi arasındaki farkı anlayabilme sağduyusu ver…”

Yüzleşeceğimiz bu gerçek olacak galiba.

Değişimin cesaretini kuşanmak, değiştiremeyeceğimiz gerçekleri kabul etmek ve her ikisi arasındaki farkı anlayabilme sağduyusuna ulaşmak.

Bu dua Aborjinler için işe yaradı mı bilmiyorum ama yerkürede varolmak için mücadele etmenin dayanılmaz yükünü omuzlamak zorunda kalan bizler olacağız sadece.

Yeni yıl bu gerçeği tüm çıplaklığıyla sunacak önümüze.

***

Herkes kendi hesabını kesecek.

Toplumdan önce kendi gerçekleriyle yüzleşecek.

“Değişimi istiyorum ama” şartıyla başlayan cümleler hükmünü kaybedecek.

“Değişim benden başlamasın” diyenler “kaybetme” tehlikesiyle yüz yüze kalacak.

Değiştirebileceklerimizin cesaretini kuşanana kadar birbirimizle atışıp duracağız.

Birbirimizi hırpalayacağız fakat yaklaşmakta olan gerçekten kaçınamayacağız.

Yeni yıldan tek dileğim bunu anlayabilme sağduyusudur.

Hem kendim için hem de “halkım” için.

Zaten her şey O’nun için değil mi…