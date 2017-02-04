Heyecan kaldığı yerden

Futbolda hafta arasında yapılan kupa maçlarının ardından gözler yeniden lige çevrildi. Süper Lig’de 17. hafta bugün oynanacak maçlarla başlıyor

BUGÜN 3, YARIN 4, PAZARTESİ TEK MAÇ:

Süper Lig’in 17. haftasında bugün B.Ü. Yurdu-Dumlupınar, Mormenekşe-M.T. Gücü ve Lefke-D.T. Birliği karşılaşmaları oynanacak. Ligde yarın G. Gücü-Yenicami, Cihangir-Binatlı, Yalova-G. Birliği ve T. Ocağı-Değirmenlik karşı karşıya gelecek. Hafta 6 Şubat Pazartesi günü GAÜ Çetinkaya ile K. Kaymaklı arasındaki başkent derbisi ile tamamlanacak

K-Pet Süper Lig’de 17. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

Ligde bugün Baf Ülkü Yurdu-Dumlupınar, Mormenekşe-Mağusa Türk Gücü ve Lefke-Doğan Türk Birliği karşılaşmaları oynanacak. Ligde yarın Gençlik Gücü-Yenicami, Cihangir-Binatlı, Yalova-Gençler Birliği ve Türk Ocağı-Değirmenlik maçlarıyla heyecan devam edecek ve 17. hafta 6 Şubat Pazartesi günü GAÜ Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı arasındaki başkent derbisi ile tamamlanacak.

Bugün 3 maç oynanacak

haftanın açılış gününde bugün 3 karşılaşma yapılacak. Üst sıraları zorlayan ekiplerden Lefke, Doğan Türk Birliği konuk edecek. Zorlu mücadelede iki takım da kazanarak zirve yarışında ayakta kalmaya çalışacak.

Diğer iki karşılaşma düşme hattını yakından ilgilendirecek. Son sırada yer alan Mormenekşe, 12. sıradaki Mağusa Türk Gücü’nü, 14. sıradaki Baf Ülkü Yurdu da 13. sıradaki Dumlupınar’ı konuk edecek. İki önemli mücadelede de takımlar ligde kalma adına puan savaşı verecek.

Yarın 4 maç var

Ligde yarın 4 maç oynanacak. Açık ara lider Yenicami bir başka başkent temsilcisi Gençlik Gücü ile Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Kartallar kazanarak zirvedeki yürüyüşünü devam ettirmek isterken Gençlik Gücü güçlü rakibinden puan alabilmenin hesaplarını yapacak.

Averajla ikinci sırada yer alan Cihangir kendisi gibi son haftaların başarılı ekiplerinde Binatlı’yı konuk edecek. 3 puan hedefinde olan iki takım da kazanarak ligdeki çıkışlarını sürdürmek istiyor.

Haftanın en dikkat çekecek maçlarından birine sahne olacak olan karşılaşmada Yalova, Gençler Birliği’ni ağırlayacak. Keyifli ve heyecanlı geçmesi beklenen mücadelede iki takım da galibiyet arayacak.

İkinci devreye uzatmada geden gol ile derbi beraberliği ile başlayan Türk Ocağı konuk edeceği Değirmenlik karşısında mutlak favori görüldüğü maçı kazanmak isteyecek. Düşme hattında bulunan Değirmenlik ise zor deplasmanda puan arayacak.

Hafta derbiyle kapanacak

Süper Lig’de 17. Hafta 6 Şubat Pazartesi günü GAÜ Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı arasındaki başkent derbisi ile tamamlanacak. İkinci devreye mağlubiyetle giren ve zirveden oldukça uzaklaşan GAÜ Çetinkaya, derbiyi kazanarak moral bulmayı hedefliyor. İkinci devreye Lefke galibiyetiyle giren ve kupada da farka koşan Küçük Kaymaklı ise derbide kazanarak seriye geçmeyi planlıyor.

K-PET SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.YENİCAMİ 16 13 2 1 45 9 36 41

2.CİHANGİR 16 8 6 2 30 17 13 30

3.D.T. BİRLİĞİ 16 9 3 4 27 15 12 30

4.ÇETİNKAYA 16 9 2 5 30 18 12 29

5.LEFKE 16 8 3 5 27 28 -1 27

6.T. OCAĞI 16 8 2 6 29 19 10 26

7.G. BİRLİĞİ 16 7 4 5 24 20 4 25

8.K. KAYMAKLI 16 6 5 5 18 22 -4 23

9.YALOVA 16 5 7 4 26 23 3 22

10.BİNATLI 16 5 5 6 28 30 -2 20

11.G. GÜCÜ 16 5 3 8 13 21 -8 18

12.M. T. GÜCÜ 16 4 4 8 22 25 -3 16

13.DUMLUPINAR 16 4 3 9 23 34 -11 15

14.B. Ü. YURDU 16 4 2 10 21 36 -15 14

15.DEĞİRMENLİK 16 3 3 10 10 32 -22 12

16.MORMENEKŞE 16 2 2 12 15 39 -24 8