Heynckes'ten Beşiktaş'a ve Şenol Güneş'e övgü

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş için yeni bir açıklama daha yaptı.

Köln maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri siyah beyazlılar hakkında şöyle konuştu:

BEŞİKTAŞ'I HAFİFE ALMAMAK GEREK

"Beşiktaş'ı iyi tanıyorum. Sadece Leipzig maçlarından değil. Birçok İspanya Ligi tecrübesine sahip oyuncuları var. Şenol Güneş gibi iyi bir teknik direktörleri var. Farklı oyuncu kültürlerinden olan isimleri bir araya getirmiş biri. 2002'de Türkiye'nin başında dünya 3.lüğü yaşadı. Beşiktaş'ın Babel ve Quaresma gibi de deneyimli oyuncuları var. Tabii ki kağıt üzerinde bakacak olursak daha kötü bir rakip gelebilirdi ancak rakibimizi asla hafife almamamız gerekiyor. Zor bir eşleşme. İki maçta da iyi olmamız gerekiyor, kendimizi iyi hazırlamalıyız."

YENİ KALECİ ALMAYACAĞIZ

Neuer'in sakatlığı nedeniyle yeni kaleci transfer edeceklerine dair de konuşan Heynckes, "Yeni bir kaleci transferinden hiç söz etmedik. Sven Ulreich'e güvenim tam. Çok da iyi oynadı. Kış sonunda Neuer'e kavuşacağız ancak Sven'in de iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Sözleşmesi de uzatılabilir" ifadelerine yer verdi.

WAGNER TRANSFERİ OLABİLİR

Almanya'da Hoffenheim forması giyen Sandro Wagner'in Bayern Münih'e transfer olabileceğini doğrulayan 72 yaşındaki futbol adamı, "Tek detay bonservis bedeli. Sabretmek gerekiyor. Bayern yönetimi şu anda Hoffenheim'ın istediği parayı vermek niyetinde değil" şeklinde konuştu