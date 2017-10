Hiçbir Mama Anne Sütünün Faydasına Sahip Değil

Erzurum Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, "Hiçbir mama, anne sütünün 10'da biri faydasına sahip değil. İnşallah bu bilinci insanlarımıza tamamen aşılamış olacağız." dedi.



"Emzirme Haftası" kapsamında Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesinde düzenlenen "Ben Annem İçin Anne Sütü Benim İçin Mucize" etkinliğinde konuşan Vançelik, anne sütünün kıymetli bir besleyici, aynı zamanda da aşı olan mucizevi bir iksir olduğunu söyledi.



Ülkede anne sütünün kıymetinin yeterince bilinmediğini ifade eden Vançelik, "Bebek doğdundan birkaç gün sonra anne sütünün içeriği çok farklılaşıyor. Proteini, karbonhidratı her türlü besini çok daha fazla oluyor. Sonra yavaş yavaş azalıyor. Anne sütü ilk günlerde bebeğin tüm ihtiyacını karşılıyor." diye konuştu.



Vançelik, Türkiye'de 2008 yılındaki araştırmaların ilk 6 ay anne sütü alan bebeklerin oranının yüzde 42 olduğunu gösterdiğine, bu oranın 2013 yılından sonra yüzde 30'lara düştüğüne dikkati çekti.

Vançelik, şunları söyledi:



"Hiçbir mama, anne sütünün 10'da biri yararına, faydasına sahip değil. İnşallah bu bilinci insanlarımıza tamamen aşılamış olacağız. Eski Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ da bu konuda duyarlı olup kamu spotu geliştirme talimatı vermişti. Türkiye bu konuda gerçekten iyiye gitmiyor. Anneler başta olmak üzere herkese iş düşüyor. Bu konuyu yaygın şekilde insanlara anlatmak lazım."



Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Berrin Göktürk Kadıoğlu da Emzirme Haftası'nın önemine işaret ederek, "1-7 Ekim bütün dünyada Emzirme Haftası olarak kutlanıyor. Geleceğimiz olan evlatlarımız bizim en değerli varlıklarımız. Onları ne kadar sağlıklı yetiştirebilirsek, gelecekte de o kadar mühim işler başaracaklar. Anne sütüne dikkati çekmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirmeye karar verdik." dedi.



Kadıoğlu, hastanenin doğum öncesi gebe okulu ve anne otelinin bulunduğunu belirterek, doğum sonrasında da annelere destek veren emzirme danışmanı ebelerin bulunduğunu kaydetti.



DOĞUM YAPAN HER ANNEYE EMZİRME EĞİTİMİ



Doğum yapan her anneye emzirme eğitimi verilerek anne sütünün kıymetinin bilinmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Kadıoğlu, "Hastanemizde ihtiyacı olan annelere destek veren psikologlar var. Anne sütünün bir damlası bile bizim için çok değerli. Anne sütü altından daha kıymetli. Bu sebepten 'Ben Annem İçin Anne Sütü Benim İçin Mucize' sloganıyla yola çıktık. 'İlk 6 ay mutlaka anne sütü.' diyoruz." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından programa katılan yaklaşık 200 sağlık çalışanı ve anneye sunum yapıldı.