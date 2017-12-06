KU Business Club’ın (Koç Üniversitesi İşletme Kulübü)7.’sini düzenlediği “Business Trip’17” adlı etkinliğine konuşmacı olarak katılan Serenay Sarıkaya, üniversiteli öğrencilere kariyer konusunda tavsiyelerde bulunarak 'özgüven'in kariyerindeki önemini anlattı.

Kendinize inanın!

Genç ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya etkinlikte,“ Özgüven bence kişinin kendisini tüm eksikleriyle kabul edebilmesi. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, hepimizin hoşuna gitmeyen yönleri vardır. Önemli olan bu yönlerimizle de barışıp, yüzleşebilmek. Ben hayatta karşıma gelen iyi şeyleri bir ödül olarak kabullenmeye çalıştım. Bence insan kendisine ne kadar çok inanırsa, başarmaya o kadar yaklaşıyor. Ve sen kendine inandığında diğerlerini de inandırabiliyorsun” sözleriyle gençlere cesaret verdi.