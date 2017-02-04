Hilal Cebeci çöpçü oldu, yerleri süpürdü
04/02/2017
Bir süredir ortalarda görmediğimiz şarkıcı Hilal Cebeci, çöpçü olarak karşımıza çıktı
Cebeci, bir televizyon programının konsepti üzerine belediye işçileriyle birlikte kolları sıvadı. Ünlü şarkıcı çöp topladı, yerleri süpürdü hatta kamyon bile yıkadı. Zaman zaman zorlansa da, çöp toplama işinin altından da kalkmayı başaran Hilal Cebeci, özellikle gece mesaisinde yaşadıklarıyla izleyenlere kahkaha tufanı yaşattı.
İşte Hilal Cebeci'nin olay yaratacak o görüntüleri;
Cebeci, bir televizyon programının konsepti üzerine belediye işçileriyle birlikte kolları sıvadı. Ünlü şarkıcı çöp topladı, yerleri süpürdü hatta kamyon bile yıkadı. Zaman zaman zorlansa da, çöp toplama işinin altından da kalkmayı başaran Hilal Cebeci, özellikle gece mesaisinde yaşadıklarıyla izleyenlere kahkaha tufanı yaşattı.
İşte Hilal Cebeci'nin olay yaratacak o görüntüleri;