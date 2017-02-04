Hilal Cebeci çöpçü oldu, yerleri süpürdü

Bir süredir ortalarda görmediğimiz şarkıcı Hilal Cebeci, çöpçü olarak karşımıza çıktı

Cebeci, bir televizyon programının konsepti üzerine belediye işçileriyle birlikte kolları sıvadı. Ünlü şarkıcı çöp topladı, yerleri süpürdü hatta kamyon bile yıkadı. Zaman zaman zorlansa da, çöp toplama işinin altından da kalkmayı başaran Hilal Cebeci, özellikle gece mesaisinde yaşadıklarıyla izleyenlere kahkaha tufanı yaşattı.

İşte Hilal Cebeci'nin olay yaratacak o görüntüleri;