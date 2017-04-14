HABER KIBRIS

Hilmi Hami genç yaşta kalbine yenik düştü

14/04/2017

Hilmi Hami genç yaşta kalbine yenik düştü
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Lefkoşa Hilmi Hami'nin genç yaşta ölümü ile sarsıldı. Lefkoşa'nın sevilen isimlerinden Ghetto isimli mekanın ortaklarından Hilmi Hami genç yaşta kalbine yenildi. 
Hilmi Hami, dün akşam aniden fenalaştı. Fenalaşması sonrasında  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edildi, çok uzun süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ülkemizin tanınmış doktorlarından Mustafa Hami'nin de oğlu olan Hilmi Hami, cafe işletmeciliğinin yanında mimar kimliği ile de tanınıyordu. 
Hami ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.



TAGS: Hilmi genç yaşta kalbine yenik düştü, Hilmi Hami, Mustafa Hami
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