Hindistan'da Askeri Helikopter Düştü: 7 Ölü
06/10/2017
Hindistan'ın kuzeydoğusunda askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait uçağın, ArunaçalPradeş eyaletinin Tawang bölgesindeki dağlık alanda düştüğü belirtildi.
Kazada, helikopterde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Hindistan'da son zamanlarda sık sık helikopter kazaları yaşanıyor, hükümet kazaların insan ve teknik hatalarından kaynaklandığını belirtiyor.