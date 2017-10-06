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Hindistan'da Askeri Helikopter Düştü: 7 Ölü

06/10/2017

Hindistan'da Askeri Helikopter Düştü: 7 Ölü
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Hindistan'ın kuzeydoğusunda askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait uçağın, ArunaçalPradeş eyaletinin Tawang bölgesindeki dağlık alanda düştüğü belirtildi.      

Kazada, helikopterde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.      

Hindistan'da son zamanlarda sık sık helikopter kazaları yaşanıyor, hükümet kazaların insan ve teknik hatalarından kaynaklandığını belirtiyor.      



TAGS: hindistan, helikopter
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