HABER KIBRIS

Hindistan’da tren fillere çarptı

11/12/2017

Hindistan’da tren fillere çarptı
ads

Hindistan’ın kuzeydoğusunda bir trenin fil sürüsüne çarpması sonucu 5 filin öldüğü bildirildi. Yerel medyada yer alan haberde, Assam eyaletinde trenin raylardan yolun karşısına geçen fil sürüsüne çarpması sonucu 5 filin öldüğü kaydedildi.

Demiryolu yetkilileri, bölgede trenler için hız limiti olmadığını belirterek, bu tip kazaların engellemesi için önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Geçen ay da ülkenin kuzeydoğusunda Gauhati kenti yakınlarında yolcu treninin nesli tükenmekte olan Asya fil sürüsüne çarpması sonucu 2 fil ölmüştü.

Assam’da yaklaşık 5 bin 700 filin yaşadığı tahmin ediliyor.



TAGS: hindistan, tren, fil
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems