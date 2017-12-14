Hindistan'ın en yaşlı şempanzesi için renkli doğum günü partisi

Hindistan'ın başkenti Delhi'deki bir hayvanat bahçesinde, 57 yaşındaki ülkenin en yaşlı şempanzesi Rita için renkli bir doğum günü partisi düzenledi.

15 Aralık 1960'ta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da doğan ve 1964'te Hindistan'a götürülen Rita yarın 58. yaşına girecek.

Ancak hayvanat bahçesi Cuma günü kapalı olduğu için parti bir gün erkene alındı.

Partiye gelen bazı ortaokul öğrencileri, Rita için doğum günü şarkıları söyledi.

Okul üniformalarıyla gelen 50 kadar çocuk, Rita'ya yumuşak futbol topu ve battaniye gibi hediyeler verdi.

Pastanın üzerine "Doğum günün kutlu olsun Rita" yazıldı.

'Leydi gibi davrandı'

Hayvanat bahçesinin müdürü Renu Singh, Rita'nın çok sıcakkanlı olduğunu ve tam bir "leydi" gibi davrandığını söyledi.

Hayvanat bahçesindeki yetkililer Rita'ya kuru ve taze meyvelerin yanında, çok sevdiği muzdan iki tane hediye vermeyi de ihmal etmedi.

Partinin 10 yaşındaki katılımcılarından Khyati Nautiyal'in doğumgünü Rita'nınkiyle aynı gün.

Khyati, bu özel günü Rita'yla paylaşmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Rita ise partide pek ortalarda gözükmedi ama gelenler ekranda onu hediyelerini açarken ve meyveleri keyifle bitirirken izleyebildi.