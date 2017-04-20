Hint kenevirinin üretim ve kullanımına izin verilmesi istendi

Hint kenevirinin “tedavi amaçlı kullanılmasını” savunan bir grup, Cumhuriyet Meclisi önünde etkinlik düzenledi.

Avukat Barış Mamalı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Hint Keneviri’nin ticari istismara sebebiyet vermeyecek tarzda üretim ve kullanımına izin verilmesi istendi.

Anonimus Hareketi ve Gannavuriye Özgürlük İnisiyatifi tarafından düzenlenen etkinlikte, Hint kenevirinin tedavi amaçlı kullanılması, ticari istismara sebebiyet vermeyecek tarzda üretim ve kullanımına izin verilmesi istendi.

Eylemci grup adına basın açıklaması yapan Avukat Barış Mamalı, 5 bin yıldır dünyada tedavi amacıyla kullanılan Hint kenevirinin 20’nci yüzyıl başlarında büyük çıkar çevrelerinin ayak oyunlarıyla yasaklatıldığını savundu.

Hint kenevirinin, son yıllarda yapılan yüzlerce bilimsel araştırma neticesinde masumiyetinin tescillediğini ifade eden Mamalı, Hint Keneviri’nin ticari istismara sebebiyet vermeyecek tarzda üretim ve kullanımına izin verilmesini istedi.