Hırsızlıkla suçlandı ifadesi şok etti !

Hırsızlık suçlaması ile tutuklanan 37 yaşındaki Vietnamlı kadın, cinsel baskı altında olduğunu söyleyerek bazı iddialarda bulundu.

Melin DOBRAN-DİYALOG

Girne’de geçtiğimiz günlerde yaşanan ve polise yapılan şikayetle ortaya çıkan hırsızlık olayı davasında birbirinden ilginç iddialar gündeme geldi.

Vietnamlı 2 kadın tarafından soyulduğunu iddia eden E.Y. isimli şahıs önceki gün polise giderek şikâyetçi oldu.

Evine giren kadınların 450 TL değerinde montunu ve mont içerisindeki yüklü miktarda parasının çalındığını iddia eden E.Y.’nin şikâyeti üzerine 37 yaşındaki garson Pham Thi Buoi isimli kadın tespit edilerek gözaltına alındı. Kayıplara karışan diğer kadın henüz bulunamadı. Polise verdiği gönüllü ifadede hırsızlık suçunu kabul etmeyen Buoi, polis tarafından aranan kadın arkadaşı ile şikâyetçinin evine para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için gittiklerini itiraf etti.

Şikayeti ev sahibi yaptı…

Zanlı ev sahibi tarafından arkadaşının darp edildiğini kendisinin de zorla bir odaya kilitlendiği iddiasında bulundu. Zanlı, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Pham Thi Buoi’nin “İkametgâhtan sirkat” suçlaması ile tutuklandığını anlattı. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, E.Y.isimli kişinin önceki gün polis karakoluna gelerek zanlı ve şuan aranmakta olan iki Vietnamlı bayanın evine girerek 450 TL değerinde montunu ve mont içerisinde yüklü miktarda parasının çalındığı yönünde şikâyetçi olduğunu bunun üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hırsızlık suçunu kabul etmiyor…

Yanaroğlu, olayın önceki gün saat 23.45- 01.30 saatleri arasında meydana geldiğini kaydetti. Polis, şikâyetin ardından Vietnam uyruklu zanlı Pham Thi Buoi’nin tespit edilerek tutuklandığını ve zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti. Zanlının hırsızlık suçunu kabul etmediğini ifade eden Yanaroğlu, şikâyetçi E.Y.’nin evine para karşılığı ilişkiye girmek için gittiklerini aranan arkadaşı ile birlikte önceden anlaştıkları E.Y.’den para aldıklarını itiraf ederek gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, olayla bağlantılı aranan 1 kişinin daha olduğunu, incelenecek kamera kayıtları ve aranan emarelerin olduğunu belirterek zanlının 2 gün poliste kalması talebinde bulundu.

Gözyaşları içerisinde olayı anlattı…

Söz hakkı alan kadın, hırsızlık olayının olmadığını şikâyetçi E.Y.’nin kendilerine birlikte olmak için para verdiğini ve eve gittiklerini öne sürdü. Zanlı ayrıca E.Y.nin arkadaşına tokat attığını ve kendisinin de kaçmaması için kapıyı kilitlediğini iddia ederek gözyaşlarına boğuldu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını alınması gereken ifadelerin ve kayıp olduğuna inanılan emarelerin olduğunu söyleyerek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

