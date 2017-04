Hızlı ve Öfkeli 8’den yeni rekor

Gösterime girdiği ilk haftada hasılat rekoru kıran ‘Hızlı ve Öfkeli 8’ (The Fate of the Furious) filmi, ikinci haftada yeni bir rekora imza atarak Universal’ın ikinci milyar dolarlık aksiyon filmi olma yolunda ilerliyor.

Yönetmenliğini F. Gary Gray'nin üstlendiği; Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron gibi isimlerin başrollerde yer aldığı ‘Hızlı ve Öfkeli 8’ (The Fate of the Furious) filmi hasılat rekoruna doymuyor.