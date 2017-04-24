Hızlı ve Öfkeli 8’den yeni rekor

Gösterime girdiği ilk haftada hasılat rekoru kıran ‘Hızlı ve Öfkeli 8’ (The Fate of the Furious) filmi, ikinci haftada yeni bir rekora imza atarak Universal’ın ikinci milyar dolarlık aksiyon filmi olma yolunda ilerliyor.

Yönetmenliğini F. Gary Gray'nin üstlendiği; Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron gibi isimlerin başrollerde yer aldığı ‘Hızlı ve Öfkeli 8’ (The Fate of the Furious) filmi hasılat rekoruna doymuyor.

13 Nisan’da gösterime giren film, dünya çapında 908,4 milyon dolarlık hasılatın sahibi oldu. Bu, ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisinin tarihinde şimdiden ikinci en yüksek gişe rakamı anlamına geliyor. 2015 yılında seyirci karşısına çıkan yedinci film, toplamda 1,5 milyar dolarlık hasılat yapmıştı.

İkinci haftasında hasılatın 38,7 milyon dolarını ABD seyircisinden kazanan ‘Hızlı ve Öfkeli 8’, asıl rakamı dünya seyircisinden elde etti.

65 ülkede gösterime giren film, Çin’de şimdiye kadar 193,3 milyon dolarlık bilet sattı.