Hobbiton village | Halil Paşa yazdı

Cathedral Cove’dan yola çıktığımızda saat 12 civarıydı. Bir gün önce yer ayırttığımız “Lord of the Rings” film setinin yer aldığı, “Hobbiton Village” olarak turizme açılan ve şimdilerde adeta bir darphane gibi para basan "Hobbit village" randevumuza, son anda yetişebildik.



“Hobbiton Village”in o kadar çok ziyaretçi talebi vardı ki; önceden yerinizi hangi saat aralıklarında gezeceğinize kadar bildirmeniz gerekiyor. O saati kaçırdınız mı? Diğer saatlerde de yer yoksa o günü unutun. Bir gün önce Coromandel’in turist bürosunda, ancak Cuma günü akşamüzeri 3.40’a yerimizi ayırabilmiştik. Cumartesi ve Pazar içinse yerler tükenmişti. Bu nedenle kaçırırsak ziyaret için P.tesini beklememiz gerekecekti ki bu da bizim çizdiğimiz rotaya uymuyordu.



Romanını başladım ama bitiremedim. Filmlerinden birisinin ortasında ise uyuya kalmışım.

Aslında “fantastik”, “bilim kurgu” türü film ve romanlara bir türlü ısınamadım gitti.

Ancak “Yüzüklerin Efendisi” dünyada kitapları ve filmleri en çok ilgi gören başucu eserlerden birisi olup çıkmıştı bir zamanlar… Ailede hakkını vererek okuyan kızım olmuştu.

İlk çıktığında “best seller” olan, üç seri kitap halinde basılan, sinemaya uyarlandığında ise, en iyi yönetmen, en iyi kurgu, en iyi uyarlama senaryo vb. ödüllerini almış, şimdi dünyanın bir ucunda, Yeni Zelanda’daki "Lord of the Rings", her gün para basıyor.



Nasıl mı?

Yaklaşık her 10 dakikada bir ortalama 40 kişi otobüslere bindirilerek, 5 km. kadar uzaklıkta çevresinde koyunların ineklerin otladığı, içinde suni göletlerin ve sulakların bulunduğu ve yer yer ulu ağaçların yer aldığı, yemyeşil tepeler üzerinde kurulmuş “Hobbiton Village” olarak adlandırılmış filmin çekildiği yere taşınıyor. Bu 40 kişiyi orada görevli bir rehber gezdiriyor. Gezi yaklaşık bir buçuk saatte tamamlanıyor. Tepeler üzerinde kurulmuş yuvarlak kapılı, her birisi bir renk, minnacık hobbit evlerini geziyorsunuz. Genç rehber filmin her bir sahnesini heyecanla anlatıyor.

Sonunda iki kemerli köprüsünden geçerek, filmdeki hobbitlere uygun inşa edilmiş iç içe odaları bulunan nostaljik bir barda, bira, İngilizlerin ünlü cideri ve alkolsüz bir içecek seçeceği sunulup ikramla yolcu ediliyorsunuz.

Ocak sonu Şubat başı Çinlilerin yılbaşı kutlamalarına denk geliyor. Bu nedenle neden bugünlerde Yeni Zelanda sık-sık Çinli turistlerle karşılaşmış olduğumuzu da çözmüş oluyoruz. Hobbiton’u görmeye gelen Çinliler o denli çoktular ki, özel olarak ayrı gruplar halinde Çinli rehberler tarafından gezdiriliyorlardı. İleride neden Çinlilerin, Uzakdoğu ve Avustralya bölgelerinin yalnızca en büyük ekonomik ve siyasal gücü olması değil bölgenin hakim gücü potansiyeli taşıdıklarına burada bir kez daha şahit oldum ya.

Neyse dönelim biz Hobbitton Village darphanesine.

Kendi arabamızla geldiğimiz için, giriş ücreti olarak kişi başı 79 dolar ödedik.

Eğer bizim gibi bir başınıza değil de, bu noktaya en yakın Matamata şehrinden, ya da uzakta Auckland’dan turlarla, gelecekseniz, ödenen rakam kişi başı sırasıyla 105, sonra da 200 dolara kadar çıkabiliyor.

Saatte 240 kişinin toplamda ortalama 8 saati açık bu yere, bir günde 1920 kişiyi, ortalama 100 dolardan, toplamda en az 192.000 dolar, bir ayda 570 bin dolara taşıdığına bakacak olursak…

Hade diyelim 500 bin dolar.



Bunun anlamı bir yılda 6 milyon dolar gelir ve 60 bin turist demek oluyor.

Bu arada otobüs şoförlerinden temizlikçilerine, park bekçilerinden hediyelik eşya satan mağazasına ve cefesine kadar; yalnızca gelir değil, aynı zamanda ülke için istihdam kaynağı da demek olduğunu belirmiş olayım… Sonunda bir romanın, bir filmin ve setinin, dünyanın bir ucunda ve çok uzakta olsa bile turizmden nasıl gelir elde edilmiş olduğunun bir özetidir Hobbiton Village.



Turizme dair bir kapitalizm tasarımı mı desek?

“Hobbiton Vilage”, yani gördüğümüz o film setinin turizme ve turistlere uyarlanmış halini, kapitalizmin altındaki çürümüşlüğü örten en güzel cilası ya da pırıltısı olarak anıp da dudak bükmenin ötesinde hiç mi bundan çıkarılacak dersler yoktur?

Bu soru da soluma, kafamın sol yanıma takılıp kaldı…

Yarın yolculuğumuzun rotası Waitomo Mağaralarına olacak. Orada hem Dünyada ateş böceklerinin başkentinde, hem de yerin yedi kat dibinde nehirlerin aktığı mağaralarda buluşacağız.