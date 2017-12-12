Hollanda'da her 8 sporcudan biri 'cinsel istismar kurbanı'

En fazla tacize uğrayanların başında gelli, eşcinsel ve göçmen sporcular geliyor. Kurbanların büyük bölümü ise, 16 yaşından küçük sporcular.

Hollanda Spor Federasyonu (NOC - NSF) tarafından, spor klüplerindeki cinsel istismar olaylarını araştırmak amacıyla oluşturulan soruşturma komisyonu, çalışmalarını tamamladı.

Eski İçişleri Bakanı Klaas de Vries başkanlığındaki komisyona göre, spor branşlarında cinsel istismar oldukça yaygın.

130 şikayet geldi

Geçen Mayıs ayında oluşturulan komisyona 130 şikayet başvurusu yapıldı. Komisyon 2001 - 2017 yılları arasında resmi kayıtlara geçen istismar olayları ile 2016 yılında yaşanan 2 bin 200 cinsel saldırı ve bin 500 tecavüz vakasını inceledi.

Araştırmaya göre, cinsel saldırı kurbanlarının büyük bölümü 16 yaşından küçük çocuklar. Bu yaş grubundaki sporcuların yüzde 75'i cinsel sınırı aşan davranışa maruz kalmış. Saldırganların büyük bölümü ise, diğer sporcular ya da çalıştırıcılar.

Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel (LGBT) sporcular; engelli sporcular ile göçmen kökenli sporcular en fazla tacize uğrayan kesimler.

Komisyona göre, polis spor dünyasındaki cinsel istismar olaylarını yeterince takip etmiyor. Geçen yıl bildirilen 2 bin 200 taciz ve bin 500 tecavüz olayı ile ilgili çok az fail ceza almış.

Komisyon, istismar olayları ile ilgili olarak polis ve savcılığın ihmali olup olmadığının araştırılmasını istiyor.

'Failler korunmuyor'

Sporda cinsel istismarın önlenmesi için acil eylem çağrısı yapan komisyona göre, bu konuda ciddi yasal düzenlemelere ihtiyaç var.

Cinsel taciz vakalarına ilişkin kulüplere bildirim zorunluluğu getirilmesin isteyen komisyon, spor kulüplerinin şikayet başvurularını kolaylaştırmak için "güvenilir kişi" uygulamasını yaygınlaştırmasını ve mağdurlara destek vermesini önerdi.

Komisyonun önerileri arsında, spor kulüplerinde tacizle mücadele için rehberlik ve bilgi merkezi oluşturulması, taciz konusunda başvuru prosedürünün kolaylaştırılması da yer alıyor.

Komisyon Başkanı ve eski İçişleri Bakanı de Vries'e göre, toplum bu konudaki ciddiyetin yeterince farkında değil. İvedilikle sorunun üzerine gidilmesini isteyen de Vries, "Katolik Kilisesi'ndeki istismar olaylarının aksine burada failler korunmuyor" dedi.