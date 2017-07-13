Hoşça kal Şerife hemşire

Hamitköy’de önceki gün öğle saatlerinde kullanımındaki LZ 418 plakalı aracın alev alması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayata veda eden 31 yaşındaki Şerife Örs Özer, uzun yıllar hizmet verdiği Lefkoşa Hastanesi’nden törenle uğurlandı.

Hemşire Şerife Örs Özer için Lefkoşa Hastanesi girişinde tabutu başında düzenlenen törende duygusal anlar yaşanırken, beklenmedik bir şekilde meslektaşlarını kaybeden Özer’in arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine Özer’in ailesi ve meslektaşları katıldı.

Feci şekilde hayatını kaybeden Şerife Örs Özer, iş yerinde gerçekleşen ilk törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere cenazesi ailesine teslim edildi.

Özer, dün öğle namazının ardından Derince köyünde sevenlerinin feryatları arasında toprağa verildi.

Doktorlar seferber oldu

Havadis’e konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, hayatını kaybeden Şerife Örs Özer’in bebeğinin hayati tehlikesinin devam ettiğini ve sağlık durumunun oldukça riskli olduğunu açıkladı.

Dr. Bülent Dizdarlı, önceki gün yaşanan feci olayda anneye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, bebeğin kalp atışlarının giderek azaldığını ve doktorların aldığı acil karar ile bebeğin anne karnından operasyonla alındığını açıkladı.

Dizdarlı, 32 haftalık erkek bebeği yeni doğan bebek bölümünde tutulduğunu, önceki akşam saatlerinde bebeğin ciğerlerinin birinin devre dışı kaldığını bu konuda doktor ve hemşirelerin tüm olanakları seferber ettiğini ve gerekli tedavinin başlatıldığını kaydetti.

Bebekte oksijensiz kalmasından ötürü, bir takım kasılmalar görüldüğünü ifade eden Dizdarlı, bebeğin solunum cihazı ve ventilatöre bağlı yaşamını sürdürdüğünü açıkladı.

Dizdarlı, tek gayelerinin bebeği yaşatmak olduğunu açıklarken, doktor ve hemşirelerin ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Kaynak: Havadis - Devrim Demir