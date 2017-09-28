Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi

Kanadalı genç bir kadın sırf hoşlandığı adamla flört edebilmek için iki yılda bambaşka birine dönüştü.

24 yaşındaki Molly Smith adlı genç kadın uzun ve yoğun bir çaba ile tam 102 kilodan 63 kiloya indi.

Serüvenini sosyal medyadan anlatıp kendisi gibi fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere ilham veren genç kadın bu sayede Instagram fenomeni haline geldi.

Molly Smith, kendi deyimiyle iki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan tembel biriydi. Hayatın sadece yiyeceklerden ibaret olduğunu düşünen Smith, günün birinde genç bir adamdan hoşlandığında aslında öyle olmadığını fark etti.

Sonra da spor yapmaya başladı. Şimdi hem sağlıklı besleniyor hem de sporu sürdürerek yeni görüntüsünü koruyor.

Her ne kadar kiloluyken görüp hoşlandığı genç adamla hiç tanışmamış olsa da yine de şu anda kendini daha güzel ve sağlıklı hissettiğini söylüyor.

Smith “Bir genç adamla gerçekten çok ciddi şekilde ilgileniyordum. Aslında onun benimle kilolu olmasam bile hiç ilgilenmeyeceğini biliyordum. Ama bu bana motivasyon oldu” diyor.

Molly Smith kilo vermenin hayatını tamamen değiştirdiğini söylüyor. “Ben eskiden yediğim içtiğim şeylerin miktarına hiç dikkat etmezdim ama artık bunu önemsiyorum” diye anlatıyor.

Fotoğraflar: Molly Smith Instagram