HP 1. kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutlayacak

Halkın Partisi (HP), birinci kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutlayacak.

6 Ocak Cuma akşamı Bedesten’de gerçekleştirilecek olan ve tüm halkın davetli olduğu resepsiyon saat 19:00’da başlayacak.

HP’den yapılan açıklamada, Partinin kurulduğu ilk günden itibaren toplum tarafından önemli ve artan bir destek görerek, siyaset arenasında ciddi bir alternatif yarattığı kaydedildi.

HP’nin sosyal adalet ve iyi yönetim ilkelerini temel alan, Kıbrıs Türk toplumunun çağdaş, laik ve adil yönetilen bir hukuk devletinde yaşamasının önemini vurgulayan politikalar güttüğü ifade edilen açıklamada, “Geçirdiğimiz bu bir senelik süreç içerisinde sağlıktan eğitime bir çok önemli konuda ürettiğimiz politikalarımızı, bölge bölge dolaşarak halkımız ile paylaşmış bulunmaktayız. Hep birlikte çıktığımız bu yolda her geçen gün daha da emin ve sağlam adımlarla, daha da büyüyerek devam etmekteyiz” denildi.