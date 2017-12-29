HP vekil adayları bölge ziyaretlerini sürdürüyor

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ziyarette, bölge halkının büyük ilgisi ile karşılaşan adaylar, özellikle son dönemlerde ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları temelinde bir meclis yapısının asla kabul edilemez olduğunu belirtti. Halkın bu gibi olaylar karşısında “değişim” sözünü daha çok kullandığını ve 7 Ocak günü yapılacak olan erken genel seçimlerde bunun sandığa yansıyacağını gözlemleyen adaylar, bu hesap vermezliğin yanı sıra eşit ve adil bir gelecek talebinde bulunan insanların bu iradesini göreve gelir gelmez sağlayacaklarının sözünü verdi.

KAMU’NUN HANTALLIĞI BÜYÜK SORUN

Esnaf kesmin özellikle kamuda ki hantal yapı ve bürokratik işlemelerin fazlalığı konusunda dert yandığının görüldüğü, bu sorunların çözümünün ise göreve gelindiğinde mevcut kamu yasası’nın performans ve liyakata dayalı yeni bir yasa ile değiştirilmesi ile çözüleceğini belirten Halkın Partisi adayları, 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde hale daha e-devlet sistemine geçmeyen bir Kamu’nun verimli olamayacağını, ilk projelerinden birinin de e-devleti hızlı ve efektif şekilde hizmete sunmak olduğunu, bunun yanı sıra iş yapabilirlik konularında işletmelerin önünü açan projelerin hazırlandığını ve gereksiz işlem fazlalığının da önüne geçileceği konusunda görüşler belirtildi.