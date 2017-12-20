HP’den Denktaş’a sert yanıt

Halkın Partisi, sosyal medyadan Serdar Denktaş’ın açıklamalarına sert yanıt verdi.

İşte HP’nin açıklaması:

Baraj altı kalacak olmanın acısıyla uydurma haberler yayılmasını sağlamak, bekledikleri gibi bir netice doğurmaycaktır. Yaptığımız şölenlerin sonuçları görüldüğünden, panik iyice artmış ve fütursuzluğa evrilmiştir. Halkımız ve partimiz, bu açıklamaları itibarsız bulmaktadır.

Halkın Partisi’nin sert tepki gösterdiği Serdar Denktaş’ın sözleri şunlardı:

HP, DAVUTOĞLU’NUN PROJESİ”

“Halkın Partisi bir (TC eski Başbakanı) Ahmet Davutoğlu projesidir. Geçmişe dayanır. Parti programları da Ankara’da yazıldı, kendi içlerinden isimler bize bunu anlattı. Davutoğlu bitince, HP de söndü.”