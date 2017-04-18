Hristodulidis: Dört özgürlük AB ile Türkiye arasındaki bir konu

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında Türk vatandaşlarına Kıbrıs’ta dört özgürlüğün tanınması konusunun “AB ile Türkiye arasındaki bir konu olduğunu” iddia etti.



Alithia ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önceki günkü açıklamalarına dün Limasol’dan yanıt verdiğini yazdılar.



Habere göre Hristodulidis, “Cenevre’de bulunan herkesin, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde Türk vatandaşlarına dört temel özgürlüğün verilmesinden söz ettiğini duyduklarını” savunarak, “Bu kelimeleri kullandı, daha fazlasını değil” şeklinde konuştu.



“Bu konu AB ile Türkiye’yi ilgilendirir. Türkiye ile Yunanistan birbirleriyle kıyaslanamaz. Yunanistan AB ülkesidir, Türkiye ise AB’ye katılım aşamasında olan bir ülkedir. Bu yüzden tamamen Brüksel ile Ankara’yı ilgilendiren bir konudur” diyen Hristodulidis, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de bugüne kadar AB’de gerçekleştirdiği temaslardan, AB’nin bu konunun AB-Türkiye ilişkilerini ilgilendiren bir konu olduğunu ve böyle bir şeyin Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde kabul edilmesinin söz konusu olmadığını anladığının görüldüğünü” iddia etti.



Hristodulidis, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok belirli bir çerçevede olduğunu ve Kıbrıs için istisna olamayacağını ifade ederek “bu tür hakların, tüm üye devletlerde geçerli olacak üretilmiş başka hakları da beraberinde getireceğini” öne sürdü.



Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “veto ve federasyonun yapısına” ilişkin sözlerine açıklık getiren Hristodulidis’in “çözümün işlevselliğinin, Kıbrıs sorununun olası çözümünü biçimlendirecek en önemli niteliklerden biri olduğunu” söylediğini yazdı.



Hristodulidis “Çözümün işlevsel ve kalıcı olup olmayacağın zaman içerisinde gösterecek en önemli şey devletin işlevselliğidir” şeklinde konuştu. Hristodulidis sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bir federasyon ya da bir devletin işlevselliği çerçevesinde, her kararı veto etme hakkının olması mümkün değildir. Bu tür bir şey çıkmazlara, çıkmazlar da kabul edilemez durumlara yol açacak ve geçmişte yaşadığımız olaylarla karşılaşacağız. Devletin işleyişini tehlikeye atmayacağımızı herkesin bilmesi çok önemlidir”.



Gazete, Akıncı’nın “Kıbrıslı Türklerin karar alma mekanizmalarına etkin katılımının olmayacağı” şeklindeki sözlerini yorumlaması istenen Hristodulidis’in “elbette Kıbrıslı Türklerin özlü ve etkin katılımı olacaktır” yanıtını verdiğini yazdı.



Hristodulidis sözlerinin devamında “Kıbrıslı Rumların 1977’de, bugün görüşmekte olduğumuz acı uzlaşıya, iki toplumlu iki kesimli federasyona ilerlemiştir. Ancak bu tür bir çözüm şekli, federasyon düzeyindeki tüm kararlara veto uygulanması hakkını getirmez” ifadelerini kullandı.



Habere göre Hristodulidis, Akıncı’nın BM’nin hakemliği konusundaki sözlerini de değerlendirdi ve “bu konunun görüşüldüğünü ve liderlerin ikisinin de böyle bir talebi olmadığını” söyledi.