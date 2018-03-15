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Hristodulidis, Roma’da Guterres ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bu sabah Roma’da, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğü haber verildi.

15/03/2018

Hristodulidis, Roma’da Guterres ile görüştü
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Rum haber kaynaklarına göre, Rum Dışişleri Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi twitter’dan yaptığı paylaşımda, Hristodulidis’in bugün Roma’da Guterres ile “verimli ve yararlı bir görüşme yaptığını” belirtti.

Haberde, görüşmenin Birleşmiş Milletler’in (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’nun (UNRWA) olağanüstü bakanlar toplantısı çerçevesinde gerçekleştirildiği de ifade edildi.

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TAGS: Hristodulidis, Roma, Guterres
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