HABER KIBRIS

Hristodulidis: Sonuç yolun sonu değil

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Konferansı’ndaki sonuç “olumlu bir gelişme değil ama bu yolun sonu olduğu anlamına da gelmiyor” dedi.

07/07/2017

Hristodulidis: Sonuç yolun sonu değil
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Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Konferansı’ndaki sonuç “olumlu bir gelişme değil ama bu yolun sonu olduğu anlamına da gelmiyor” dedi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre , Rum Sözcü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Rum tarafı ve Kıbrıs Türk tarafı ile garantör ülkeler ve AB’nin katılımıyla Crans-Montana kasabasında yer alan akşam yemeğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Christodoulides, “mevcut kabul edilmez durum Kıbrıs’ın geleceği olamaz ve Anastasiades ülkenin yeniden birleşmesi için gerekli şartların yaratılması amacıyla kendi çabalarını yoğunlaştıracak” dedi



TAGS: Nikos Hristodulidis, kıbrıs konferansı, crans montana, haber, kıbrıs
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