Hristodulidis: Türkiye’nin AB yolu Kıbrıs sorunu ile bağlantılı

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin AB sürecindeki her türlü ilerlemenin Kıbrıs sorununun çözümünden geçtiğini, bu konuda AB üye ülkelerinin ortak anlayışa sahip olduklarını iddia etti.

Alithia gazetesinde yer alan söyleşisinde Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin, Kıbrıs Türklerini AB üyesi yeniden birleşmiş bir ülkede yaşamalarına izin vermediği iddiasında bulunarak, Kıbrıslı Türklere ise, “mümkün olduğu düzeyde Türkiye’yle, nasıl bir gelecek istedikleri konusunda açıkça konuşmaları” çağrısı yaptı.

Hristodulidis, “Türkiye’nin çağdışı diye nitelediği yaklaşımlarından vazgeçmesi durumunda kendilerinin çözüm çabasını sürdürmeye hazır olduklarını” da belirtti.Rum sözcü, Türkiyenin Avrupa Birliği sürecindeki ilerlemesinin Kıbrıs sorunuyla bağlantılı olduğu görüşünü de aktardı.

Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) haklarına ilişkin tezlerinin ise dayanaksız olduğunu öne süren Hristodulidis, bu durumun gerek bölgesel gerekse uluslar arası alanda gözden kaçmadığı iddiasında da bulundu.