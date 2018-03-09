Hristodulidis’ten “Anastasiadis rota değiştirdi” suçlamasına cevap

Anastasiadis’in tezleri ve inisiyatifleri ile müzakerelerin yeniden başlaması için perspektif yarattığını, uluslararası toplumun

Anastasiadis’in olumlu tavrını tanıdığını savunan Hristodulidis “şart koşanlar meydan okumaları ile Türkiye ve enerji planlamalarını Kıbrıs sorununa bağlamaya çalışan Kıbrıslı Türklerdir” dedi.AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Nikos Anastasiadis’in, Crans Montana çıkmazının ardından ve Doğu Akdeniz’deki krizde iddia ettiklerinin, Kıbrıs müzakerelerinin kısa zamanda yeniden başlaması ümidi bırakmadığını” söyledi, “tabii Başkan Anastasiadis yaklaşımını değiştirmezse” diye ekledi.

Anastasiadis’i BM Genel Sekreteri’nin çizdiği çerçeveye karşı çıkarak başka yönlere kaymakla suçlayan Kiprianu “Başkan Anastasiadis geriliyor ve bu şekilde Türkiye’ye, haksız olsa da atak ve meydan okur görünme fırsatı veriyor” dedi.

Hristodulidis, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda tavır değiştirmediğini, Gutteres çerçevesi dışında da hareket etmediğini öne sürdü;

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yemek için de, Akıncı’nın Elisabeth Spehar’a tarih vermesini beklediklerini söyledi.

Hristodulidis ayrıca BM Genel Sekreteri Andonio Gutteres’in temsilcisinin Espen Barth Eide’nin yerine geçmeyeceğini de söyledi. “Tek görevi müzakerelerin yeniden başlama perspektifleri için müdahil tarafların nabzını tutmak olacak” diyen Hristodulidis “Temsilci;

Kıbrıs, Yunanistan, İngiltere ve Brüksel’i ziyaret edecek ve ardından BM Genel Sekreteri’ne prosedürlerin yeniden başlaması için zemin olup olmadığına dair rapor verecek” dedi.

Hristodulidis Türkiye’nin, Avrupalı olduğu için Fransız Özel Temsilci’yi reddetmesini “mazeret” diye niteledi.