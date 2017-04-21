Hristodulidis'ten geri adım

Rum Hükümet Sözcüsü: Türkiye’nin oyununu oynamayacağız Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis iç cepheye çağrı yaparak, ‘Türkiye’nin imaj yaratma oyununu oynamayalım’ dedi.
Bu sabah Politis Radyosuna konuşan Hristodulidis, Hükümetin Türkiye’ye, Kıbrıs’ın ekonomisine zarar vermek için gri bölgeler konusunu gündeme getirme fırsatı vermek istemediğini söyledi. Sözcü, Hükümetin NAVTEX ile ilgili olarak gerekli tüm girişimleri yapacağını belirtti. Hükümet Sözcüsü, Türk tahriklerinin şu ana kadar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarına engel olmadığını kaydetti. Dünkü liderler görüşmesinden de söz eden Hristodulidis, görüşmede atmosferin iyi olduğunu, ancak Türklerin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içindeki tahriklerinden etkilendiğini ve görüşmenin bu konuyla başladığını ifade etti. Hükümet Sözcüsü, liderlerin dünkü görüşmede federal yönetimde karar almaya etkin katılım konusuna ağırlık verildiğini belirtti. Akıncı’nın 80 milyon Türk vatandaşının arka kapıdan AB’ye girmesinin söz konusu olmadığına ilişkin açıklamasını yorumlayan Hristodulidis, dünkü görüşmede Türk tarafının Türklere ve Yunanlılara eşdeğer muamele yapılmasına ilişkin talebini yeniden izah etmeye çalıştığını söyledi. Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarının müzakere masasında görüşülemeyeceğini de sözlerine ekledi.