Hudayberdiyev’e 3 gün tutukluk verildi
Ülkemizin kanayan yaralarından yürek yakan trafik kazaları artarak devam ediyor.
10/07/2017
HK
Ülkemizin kanayan yaralarından yürek yakan trafik kazaları artarak devam ediyor.
Girne’de dün akşam meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi öldü.Girne-Alsancak yolunda meydana gelen trafik kazasında Türkmenistan uyruklu 29 yaşındaki Azamad Rajapov öldü.
Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre kaza saat 20:15 sıralarında, Girne – Alsancak Çevreyolu 7-8 km’leri arasında meydana geldi.
26 yaşındaki Rüstem Hudayberdiyev, yönetimindeki FU 135 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Karmi kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisi ile ters dönerek sürüklenen araçta yolcu olarak bulunan Türkmenistan uyruklu 29 yaşındaki Azamad Rajapov olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçtaki bir diğer yolcu 26 yaşındaki Nar Murat Mammetgulyyev ağır yaralandı.
Tutuklanan araç sürücüsü 26 yaşındaki Rüstem Hudayberdiyev’e bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 gün tutukluk verildi.