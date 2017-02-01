HUKA FALLS (Huka Şelaleleri) | Halil Paşa yazdı

“Huka Falls”, müthiş bir şelaleydi. Arabayı park ettiğimizde önce gürleyen sesini duyduk. Şelale üzerindeki köprüye vardığımızda ise çok hızlı akan suları bana Manavgat Şelalesini hatırlattı. Sular yüksekten düşmüyor, yokuş aşağı kontrolsüz bir şekilde, beyaz köpükler çıkararak kendinden geçmiş, adeta koşarak akıp gidiyordu.

İlk izlenimim, suları yüksekten düşmese de, hiç bu kadar coşkun akanını görmediğim buna da şelale denebileceği şeklindeydi.



Ancak köprüden karşıya geçip de sola dönünce, koşarak giden suların kendini uçurumdan savurarak, aşağıda düştüğü nehirde yine beyaz köpükler oluşturduğunu gördüm... Yeni Zelanda’da o ana kadar gördüklerimin içerisinde, “Huka Falls” en görkemlisiydi. Ona “Huka şelalesi” yerine, “Huka şelaleri” demenin aslında çok daha uygun kaçacağını düşündüm.



İçine düşecek olanı, daha ilk saniyesinde elli metre öteye savuracak denli hızlı, iki-üç saniyede 100 metre dünya rekorunu kırdırabilecek kadar süratli akan bu çılgın suların sahibini, Huka’nın gücünü tahayyül ettim.

Gerçi, dar bir alanda sıkışarak akması, çok daha hızlı, sağındaki solundaki kayalıklara çarparak ilerlemesi ise, çok daha iri köpüklere bulanarak akmasına ve nihayetinde su zerreciklerini adeta bir rüzgar gibi havaya savurmasına neden oluyordu.

Derken, nehrin akıntısına karşı ters yönden ilerleyen içerisinde can yeleklerini giyinmiş 15-20 kişinin bulunduğu bir bot, sağa-sola manevralar yaparak, şelalenin sularının düştüğü noktaya kadar yaklaştı. Ancak akıntının da savurmasıyla geriye döndü. Bunu bir kez daha tekrarladı. Ta şelalenin sularının düştüğü noktaya kadar yine ve ilkinden daha çok yaklaştı. Botun içindekilerine heyecan veren, adrenalinleri yükselten bir olaydı. Onlar da bunun için sanırım karşılığında hatırı sayılır bir para ödemişlerdi. Buraların biraz cesaret isteyen bol adrenalinli eğlenceleri de böyle bir şey olmalıydı ya…

Ama az sonra daha beterini de göreceğimi nereden bilirdim!...

Jet motorlu botun gösterisi bitmişti ki; oraya toplanmış insanlar tam dağılırlarken, köprüden şelaleye doğru koşarak gelenleri gördüm. Noluyor demeye varmadan, gelenlerin merakla şelaleye gözünü dikmiş bakışlarından, birilerinin köprüden düşmüş şelaleye sürüklenmekte olabileceğini düşünüyordum ki…

O anda kano ile birisinin şelalenin bembeyaz köpüklerine karışarak aşağıya düştüğünü, sonra düştüğü nehrin sularında birkaç saniyeliğine kaybolduğunu ve tekrar üste çıkarak kıyıya doğru kürek sallamaya çalıştığını gördüm.

Arkasından ikinci bir kano…

Sonra da üçüncü (bu arada elimdeki kameraya davrandım ve üçüncünün bir fotoğrafını son anda çekebildim-hp) şelalenin bu en yüksek noktasından beyaz köpüklerine karışarak, aşağıdaki nehre uçtular.

Birkaç dakika sonra üçü de küreklerine asılarak, köpüklü sulara bata-çıka nehrin kıyısına yanaştılar.

Kanoculara gelince, ikisi kadın biri erkekti.

Dedim ya, buraların eğlencesi heyecan verici... Eğlenen için de, izleyen için de...

Fotoğraflarımdan hangisi kanosuyla içindeki kadının şelaleden uçtuğu anı gösteriyor?

Bir bakın bakalım bulabilecek misiniz?