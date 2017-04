Hükümet umutsuz, muhalefet iyimser

Cumhurbaşkanı Akıncı müzakerelerde bugün başlayacak yeni döneme ilişkin partilere bilgi verdi, görüşlerini aldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle yeni müzakere dönemiyle ilgili dün yaklaşık 1 buçuk saatlik görüşme yaptı.

Siyasi parti temsilcileri Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmenin çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

Oğuz: Rum tarafından yapıcı tutum bekliyoruz

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın bugün başlayacak görüşmelerle ilgili kendilerine ön bilgi verdiğini belirterek, Akıncı’nın kalan 2.5 aylık kısıtlı süreçten, Plebisit olayından ve zorlu geçen aradan sonra Eide ile yaptığı görüşmeden bahsettiğini ifade etti.

Oğuz, bugünkü Anastasiadis görüşmesini de ele aldıklarını kaydederek, iki buçuk aylık sürede Rum tarafından yapıcı bir tutum beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın da bu konuda aynı görüşte olduğunu belirttiğini ifade eden Oğuz, Güney’de seçimlere doğru bir hazırlık olduğunu ve Temmuz’da hidrokarbon ile ilgili olası kazı çalışmalarının bu süreçte beklenen zorluklar olduğunu belirtti.

UBP Milletvekili Ergün Serdaroğlu da bugünkü görüşmenin ardından Akıncı’nın kendilerini yeniden bilgilendireceğini ekledi.

Erhürman: Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ve müzakere heyetine güvenimiz tam

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla müzakere süreciyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdiklerini, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yine bu görüşmede olmadığını söyledi.

Erhürman, Akıncı’nın önümüzdeki 2,5 aylık sürenin son derece önemli olduğunu ve bir sonuca ulaşmak için bu sürenin doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirttiğine işaret ederek, bu konuda siyasi partilerden, özellikle kendileri gibi Güneydeki partilerle de iletişimi olan partilerden yardım istediğini anlattı.

Erhürman, Akıncı’nın çözüm sürecine bağlılığına güvenlerinin tam olduğunu belirterek “Umarız Anastasiadis’in de gerçekten söylediği gibi seçimden ziyade geleceği ve çözümü düşünüyordur ve bu 2.5 aylık sürenin sonunda kapsamlı çözüme ulaşılır “ dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ve müzakere heyetine güvenlerinin tam olduğunu vurguladı.

Denktaş: “Görüşmelerin çözüme varacağıyla ilgili en ufak bir umudum yok”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyleyerek, “Cumhurbaşkanı bir süre daha görüşmelerin devam edeceğini önceden de açıklamıştı bizim sabrımız var o kısa müddeti de elbette bekleriz, ancak ‘Enosis Plebisit Kararı’nı meclis geri aldı hoşgörüyle karşılayalım’ yaklaşımına biz pek katılmıyoruz” dedi.

Bu görüşmelerin çözüme varacağıyla ilgili en ufak bir umudu olmadığını dile getiren Denktaş, “Çok net ifade edilmiştir ki bizi azınlık olarak görüyorlar. Bu adanın ve bizim de sahibimiz oldukları iddiasını devam ettiriyorlar. Böylesi bir düşünceyle mutabakata varmak mümkün değil” dedi.

Denktaş, Kıbrıslı Türklerin 1960’dan hak elde etmediğini sahiplik hakkını yeni kurulacak devlete devrini sağladığını, 1963’de de dışlanarak bugünlere gelindiğini söyleyerek, süreci izlemeye ve düşüncelerini aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ve ekibine kolaylıklar dileyen Denktaş “Bu umutsuz vakayı görmelerine rağmen ümitlerini eksiltmemeye çalışıyorlar bu anlamda da saygı duyuyorum denesinler “ dedi.

Denktaş, 1968’den bugüne kadar yürütülen görüşmelerde Rum tarafının tavrından güttüğü siyasetten milim oynamadığını belirterek, bugüne kadar biryere varılamamasının nedeninin de bu ve dünyanın ayrıcalıklı yaklaşımı olduğunu söyledi.

Denktaş, artık bunu değiştirmek için uğraş verilmesi gerektiğini söyleyerek “Bunca zaman çözülemeyen sorun 2,5 ayda çözülür mü? Hayır. Dış etkenlerin tesiriyle bir metin çıkar mı ortaya? Mümkündür. O dikilecek elbise bize uyar mı? Bana göre uymayacaktır bekleyelim görelim” dedi.

Özyiğit: “Kısa sürede sonuç almak mümkün yeter ki irade ortaya konsun”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkan Cemal Özyiğit ise, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması için yoğun bir uğraş verildiğini, maalesef Rum tarafında ırkçı şoven güçlerin bir plebisitin tarihini yeniden anma girişimi nedeniyle 2 aylık zaman kaybedildiğini söyledi.

Özyiğit, “Geri kalan süre boşa heba edilmesin. Kısa sürede sonuç almak mümkün yeter ki irade ortaya konsun” diyerek, bu çerçevede Cumhurbaşkanı’nın her zaman müzakereler durma noktasına geldiği an bile, irade ortaya koyduğunu, “karar bertaraf edildiği an biz müzakerelere hazırız” dediğini anımsattı.

TDP olarak Cumhurbaşkanı’na ve ekibine inanıp güvendiklerini vurgulayan Özyiğit, “Zaten konuşulmadık hiçbir yanı kalmayan müzakerelerin artık Cenevre’de kaldığı yerden başlaması önemli” dedi.

Özyiğit, Anastasiadis’e de çağrı yaparak, “Seçim kaygılarını bir kenara bırakarak siz de Akıncı’yla birlikte bu tarihi dönemeci başarıyla noktalamak için etkin bir tavır ortaya koyun güçlü bir iradeyle bu süreci çözümle taçlandırın” dedi.