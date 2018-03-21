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Hükümet, yapılmayan reformları önünde bulacak

Hükümeti zorlu bir süreç bekliyor

21/03/2018

Hükümet, yapılmayan reformları önünde bulacak
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2018 bütçesinin bugün Cumhuriyet Meclisi’nde tamamlanmasının ardından hükümeti zorlu bir süreç bekliyor. Hükümet, Ekonomik Protokol’de yapılması gereken ancak yapılmayan reformları önünde bulacak

HEPSİ KOALİSYONU BEKLİYOR: 
CTP-HP-TDP-DP hükümeti bugün meclisten bütçe için onay aldıktan sonra kamu ve reel sektör için ciddi reformları hayata geçirmek için kolları sıvayacak. Hükümet neredeyse 3 yıllık 2016-2018 Ekonomik Protokolü’ndeki tüm reformları geçmiş dönemlerde yapılmadığı için kucağında bulacak

 TÜRKİYE ZAMAN TANIYOR: 
Ankara’nın da KKTC’deki yeni hükümeti sıkboğaz etmek istemediği ve özellikle iki genç siyasi lider olan Erhürman – Özersay ikilisine zaman tanımak istediği gözlemleniyor. Bütçenin onaylanmasının ardından 2018 Hibe Protokolü ile 2018 Kredi Protokolü’nün yürürlüğe sokulacağı tahmin ediliyor

2017 DE 2016 GİBİ KÖTÜ GEÇTİ: 
T.C. Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin verilerine göre 2017’de altyapı projeleri için ayrılan 512 milyon TL’nin yüzde 48.36’sı kullanılabildi. UBP-DP hükümetinin hiçbir reformu hayata geçirmemesi sonucunda 540 milyon TL olan reform destek ödeneği kullanılamadı

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TAGS: hükümet, bütçe, reform
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