Hükümetten 'plaka' kararı

1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KAYDI YAPILACAK ARAÇLARIN PLAKALARI, MÜHÜRLÜ VE BEYAZ OLACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren kaydı yapılacak motorlu araçların plakalarının, dikdörtgen veya kare, ön ve arka olmak üzere her iki plakanın da zemini beyaz ve Mukayyit tarafından belirtilecek “mühürlü” şekilde olacağını duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü’nde bazı değişiklikler yapıldı.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü’nde yapılan değişiklik uyarınca, araç plakaları, Mukayyitçe yetkilendirilecek kişi ve veya işletmeler tarafından yaptırılacak.

ESKİ KAYITLAR İÇİN 10 YIL SÜRE

1 Haziran 2017 tarihinden önce kaydı yapılan motorlu araçlar, tüzüğün yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Haziran 2017’den itibaren 10 yıl boyunca yani 1 Haziran 2027’ye kadar mevcut plakalarını kullanabilecek.