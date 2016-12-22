Hükümetten yerel gazetelere destek

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün önderliğinde, hükümet, ülkede yayımlanan yazılı yerel gazetelerin yaşatılmasını desteklemek amacıyla, gazetelere katkı yapılması yönünde karar aldı.

Buna göre, aktif çalışan sayısına bakılmaksızın en az iki yıldır yayınlanan her gazeteye 20 bin TL destek verilecek. Ayrıca aktif çalışan sayısına göre de 15-30 ve 40 bin TL katkı sağlanacak.

Bu bağlamda, çalıştırdığı aktif çalışan sayısına bakılmaksızın her gazeteye 20 bin TL; 1 ve 5 arası aktif çalışanı olanlara 15 bin TL; 6 ve 10 kişi aktif çalışanı olanlara 30 bin TL; 11 ve üstü aktif çalışanı olan gazetelere ise 40 bin TL ayrıca katkı sağlanacak.



