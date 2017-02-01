Hülya Avşar: Daha açığını giyeceğim

Hülya Avşar geçen cumartesi akşamı verdiği konserde daha önce dünyaca ünlü manken Irina Shayk’ın giydiği kıyafetin aynısıyla sahneye çıkmıştı. Hülya Avşar dün şu açıklamayı yaptı: “Bir sonraki konserinde daha da açığını göreceksiniz. Cesur yüreğim ben!”

Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde giydiği iddialı elbisesiyle oldukça fazla konuşulmuştu

Kuşum Aydın Hülya Avşar'un bu cesur elbisesi için, ""Hülya Avşar giydiği kıyafetle yaşına göre ‘taş’ gibiyim demek istemiş. Ben şahsım adına o dekolteyi yakıştıramadım. Zayıflamış bebek gibi olmuş ama bu kıyafet son derece kötü dikilmiş bir kıyafet. Ben isterdim ki Hülya Avşar parasına kıysın. Elbisesinden yine söz ettirseydi ama başka bir şey giyseydi. Ben elbiseyi güzel bulmadım. Elbiseyi ona yakıştırmadım." yorumunu yapmıştı.