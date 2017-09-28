 Hülya Avşar: Öpüşmeye koşarak giderdim

Hülya Avşar yeni programının çekimlerinde çarpıcı itiraflarda bulundu.

Serpil Çakmaklı'nın geçen hafta Posta'ya verdiği röportajda 'Biz sevişme sahnelerinde araya yastık koymazdık' sözlerinin ardından bir iddialı çıkış da Hülya Avşar'dan geldi.

Hülya Avşar yeni programının çekimlerinde şunları söyledi:

"Beğendiğim kişiyle öpüşme sahnem olduğunda sete koşarak gidiyordum. Çekimden bir gün önce kalbim çarpmaya başlardı. Soranlara “İşimizi yapıyoruz” derdik, ama yalan."





İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın Mavi Mavi’ filmindeki bu sahnesi döneme damga vurmuştu. İlginçtir; bu sahne tam 15 kez tekrarlandı!