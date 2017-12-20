Hülya Avşar'dan şaşırtan 'hamilelik' açıklaması

Magazin dünyasının önemli isimlerinden Hülya Avşar, gazetecilerle sohbet ederken hamile olduğunu açıkladı.

Avşar'ın bu açıklamasını duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Hülya Avşar önceki akşam gazetecileri şaşırtan bir açıklamada bulundu. Avşar, Levent İntepe'yle beraber Bebek'te görüntülendi. İkili Hülya Avşar'ın "Selfie" isimli filminin vizyon tarihini belirlemek için bir araya geldi.

"MÜJDE VAR MI?" SORUSUNA YANIT: HAMİLEYİM

Çıkışta magazin muhabirleriyle sohbet eden Hülya Avşar şaşkına çeviren bir açıklamada bulundu. Bir muhabirin "Müjde var mı?" sorusuna "Hamileyim" cevabını verdi.

"DAHA BOMBARDIMANA BAŞLAMADIK"

Hülya Avşar sonrasında şaka yaptığını belirterek, "Toplantı yaptık, filmin vizyona çıkacağı tarihi konuştuk. Heyecanlıyız. Daha bombardımana başlamadık, başlayacağız. Nisan ayı içerisinde vizyona girmesini düşünüyorum ama tam tarih daha belli değil." dedi.

''KALBİM AŞKA KAPALI''

Muhabirlerin aşkla ilgili sorularına da yanıt veren Hülya Avşar yalnız yaşamaktan çok mutlu olduğunu söylerken şimdilik kalbini aşka kapattığını söyledi. Hülya Avşar bu soruyla ilgili olarak; ''Böyle çok mutluyum diye düşünüyorum… Şimdi kim çekecek of ya…'' açıklamasında bulundu.