Hüseyin Ekmekçi: Almanya zamana yolculuk gibi

İnsanoğlu bencil bir varlık.

Kendini sağlama almazsa, dünya umurunda değil.

Önce can, sonra canan…

Münih’teyiz…

Dünyanın en önemli araba markalarının yer aldığı bu şehirde…

Üç gün boyunca…

Dünyanın farklı ülkelerinden gazetecilerle birlikte, değişik bir tecrübeye şahit olacağız.

Nedir bu tecrübe.

Hani insanoğlu bencil varlık dedik ya…

İkinci dünya savaşından yenik çıkan Almanlar, “savaştaki başarısızlığı ve dünyaya yaşattıkları utancı” üreterek atlattılar…

Öyle bir ürettiler ki…

Marka yaratarak, öne geçtiler.

BMW…

Mercedes…

Audi…

Volkswagen…

Beraberinde büyüyen bu şirketler dünyaya araba teknolojisi sattılar…

Otomotiv dışındaki markaları hiç saymıyorum…

Örnek olacaksa…

Türkiye 80 milyonluk ülke.

Üretiyor…

Emek ucuz olduğu için dünyanın farklı markaları da Türkiye’ye yatırım yapıyor.

Bazı şehirler tamamen üretim şehri.

Sanayi bölgeleri 24 saat çalışıyor…

Türkiye’nin bir yıllık ihracat rakamı, sadece Volkswagen markasının dünyaya sattığı araçlardan kazanılan parayla eşit…

Türkiye üretip sattıklarından ne kazanıyorsa…

Almanya sadece beş markadan kazanıyor…

BMW gibi…

Mercedes gibi araçlardan elde edilen gelire hiç girmeyelim…

Üretmenin verdiği özgüven

Üreterek ciddi bir güce ulaştı Almanlar…

Hızla insana yatırım yaptılar…

Üreten insan, özgüveni yüksek insan…

Dedikodudan uzak…

Daha keyifli….

Özgüveni ile birlikte…

İnsana yatırım hat safhada…

İnsana yatırımın yüksek olduğu yerde…

Çevre de daha temiz…

Doğa da daha güzel…

Yeşil de çok…

Şimdi hedefler daha da büyük

Şimdi elektrikli arabaya yatırım başladı…

40 dakikada yaklaşık 8 TL elektrik ile dolacak…

350 kilometre yol gidebilecek…

Sıkı durun…

Özel bir şerit olacak otobanlarda ve araba giderken elektrikli sistem şarj edilecek…

Seyahat ederken…

Havayı kirleten, yaşam kalitesini düşüren akaryakıtlı sistemden vazgeçilecek…

Haliyle her boş alanda da elektrik üretilecek.

Rüzgarla…

Güneşle…

Çöpten…

Mutlu insan…

Üretken insan…

Konuşulanları tartışılanları…

Hayalleri, gerçeğe dönenleri görünce…

Yoruluyor insan…

“İltica et” diyen bir ses var…

Neden Kuzey Kıbrıs da böyle olmasın…

Küçük bir ülke…

İlim- bilim…

İnsana yatırım…

Öyle sığ şeyleri tartışıyoruz ki…

“Önce Can” kısmına bile geçemedik…

Kaldı ki Canan…

Yazık gerçekten…

Kısacası…

Almanya zamana yolculuk gibi…

Uçağa binip, 150 yıl ileriye gidiyorsunuz…

Zaman makinesine de gerek yok…

Biz halen kavgalarla zaman geçirelim…

geri kalmışlığımız yüzümüze her kar tanesinde çarpıyor…

Kendimizi dev aynasında görmeye devam edelim…

Töre bir adım önde

UBP Değirmenlik’te Osman Işısal’a rakip arıyor.

Dört aday var.

İki isim öne çıkıyor.

Biri Halil Esendağlı.

Diğeri de Bozdağ Töre.

Değirmenlik’te yaşayan UBP’li üyeler 24 Mart’ta sandığa gidecek.

Bir isim başkan adayı olacak.

Öyle görünüyor ki bu isim Töre olacak.

Özellikle kooperatifçilik ve üretim alanında bölgede yaptıkları şimdi örnek gösteriliyor.

Lefkoşa ilçe, partiye hizmetleri nedeniyle Halil Esendağlı’ya daha bir sempati ile baksa da…

Son kararı üye verecek.

İbre Töre’den yana…