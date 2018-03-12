Hüseyin Ekmekçi: Artık Eroğlu da 'Özgürgün'süz bir UBP' istiyor

Havadis gAzetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi, yaklaşan UBP kurultayını yorumladı. Ekmekçi, Derviş Eroğlu'nun Hüseyin Özgürgün'ü istemediğini yazdı.

İşte o yazı:

UBP’de “kurultay tamtamları” çalmaya başladı…

Başkan Hüseyin Özgürgün…

Seçim süresince hem aday olmak, hem de seçilmek için Özgürgün ile “bir” olanlar…

Şimdi “Özgürgün olmasaydı, partimiz şimdi iktidarda olurdu” demeye başladı…

Aday bolluğu var…

Sunat Atun için Mağusa örgütü ayağa kalktı…

Ersin Tatar zaten aday…

Nazım Çavuşoğlu nabız yokluyor…

Hatta geçen sene DP’de genel sekreter olan Hasan Taçoy bile, bugün UBP’de başkanlığa aday…

UBP’li üyeye de şunu söylüyorlar:

“Özgürgün olmasaydı, biz bu seçimden tek başına iktidar çıkardık. Partiyi unuttu, 21 vekilde kaldık. Kimse de kendisi ile hükümet kurmak istemedi. Özgürgün olmasaydı, şimdi iktidardaydık…”

Plan bu ya…

“Özgürgün başkanlıktan giderse de UBP iktidara geri gelecek…”

Velhasıl…

Slogan da belli…

“Özgürgün gidecek dertler bitecek…”

Özgürgün da dedi ya…

“7 değil, 17 aday çıksa, gene çıkar kazanırım” diye…

UBP kurultayına yönelik hareketlenme başladı.

Dr. Derviş Eroğlu da düğmeye bastı…

“Özgürgünsüz bir UBP” için…

Karargah da Eroğlu’na tahsis edilen “başkanlık ofisi…”

Herkes de bunu biliyor…

Bilmeyen yok…

Artık Eroğlu da “Özgürgünsüz bir UBP” istiyor…

UBP’de kurultay heyecanlı geçecek…

Ama önce yerel seçimler…