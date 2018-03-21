Hüseyin Ekmekçi yazdı: Denetim de yok, takan da

Bar…

Pub…

Disco…

Bu dönemin önde gelen kültürü…

Gitmeyene “cahil, gerikafalı” diye bakarlar…

Bir denetim var mı?

Standart var mı?

Yok.

Neden?

Çünkü bu alandaki kuralları “toplumun genelinin değer yargıları” belirliyor.

Ben, 18 yaşına kadar köy kahvesine gidemedim.

Köy kahvesinde kahve içmeye 18 yaşından sonra başladım.

Kahveye yakın ayrı bir terimiz vardı…

Orada toplanırdık.

Öğretmen bizi görecek diye ödümüz kopardı.

Bu kuralları koyanlar, bizim kötülüğümüzü mü isterdi?

Tabii ki hayır.

Amaç, kötü alışkanlıklardan bizi korumaktı.

Sigaraya başlamayalım…

İçki içmeyelim…

“Amma geri kafalısın” dediğinizi duyar gibiyim.

Ancak…

Yazılı olmayan kurallar, herkesin uyduğu kurallardı.

Neden girdim bu konuya…

Şimdi yazılı kurallar var, kimse uymuyor.

Başa dönelim…

Bar…

Pub…

Gece kulübü…

Kaç yaşında olursanız buralara girebilirsiniz?

Belli değil…

Kapıda bir denetim yok…

Buralarda kaç yaşında içki sipariş edebilirsiniz?

Belli değil.

İçeride de denetim yok.

14-15 yaşındaysanız…

Kriter hazır…

Denetim yok…

Kural var, takan yok.

Herkes kasada toplanacak paranın derdinde…

“18 yaşından küçükler giremez” diye tabelalar vardı eskiden.

Bu kuralları koyanlar…

Uymayanlara da ağır ceza kesenler…

Şimdi hiçbiri yok…

Ya aileler?

Aha bir soru daha duydum…

“Yahu herkese sorumluluk yüklüyorsun da, ya anne babalar?”

Hah…

İşte aileler umursamadığı için ben de bunu yazma gereği duydum…

Bir özenti de gidiyor.

“Efendim, herkesin kızı- oğlu gidiyor bizimki neden gitmesin”...

Seninki de gitsin…

Gitsin ama…

Yaşı o ortama uygun olunca…

Aksi, felaketi hep birlikte yaşıyoruz işte.

“Ne yapmam lazım”

Bu konuya nerden girdik biliyor musunuz?

Bir kardeşim aradı dün…

“Yahu nasıl baş edecem? Kızım 14 yaşında, bara gitmek istiyor. Ben izin vermem ama… ‘Baba bir sürü arkadaşım gidiyor, ne var ben de gidersem’ diyor. Bu yozlaşma değil de nedir? 13-15 yaşlarında… aklım almıyor…”

İşte benim de aklım almıyor.

Bar…

Pub…

Gece kulübü…

Kız ya da erkek çocuğu…

Bu işlerin bir sınırı, standardı, denetimi yok mu?

Kuralı var…

Denetimi yok mu?

Belli ki yok…