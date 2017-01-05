Hüseyin Ekmekçi yazdı:B.ktan bir yazı…

Üzülerek izliyorum…



Beynim yanıyor…



Yazıyorum…



Siliyorum…



Yazıyorum…



Bir daha siliyorum…



Ne desen, ne yazsan, hep bir ötekileştirme çabası…



Usandım…



Neden mi?



Barbaros Şansal, “Türkiye’nin kötü yönetildiğini, gençlerin boşuna öldüğünü, çocuklara tecavüz edildiğini, kadının şiddet gördüğünü, özgürlüklerin kısıtlandığını” anlatırken…



“B.ktan” bir dil kullandı…



Sonra…



Buna sarılan başka bir grup…



“B.ktan” bir hareketle…



Her türlü ayrıştırıcı dilli kullanarak “katline” karar verdi.



Sonra…



Hükümet “buradaki özgür ortamı kullanarak Türkiye’ye sövemezsin” diyerek, “Git Türkiye’ye” dedi…



Yaka paça yolladı…



Sonra…



Buradaki “katli vaciptir” çığırtkanları, yarıştılar…



“Uçağa bindi, iniyor, ezin eleyin” diye diye…



İniş saatini verdiler…



Sonra…



Türkiye’deki “aklı evvel” alan çalışanları, her türlü havacılık kuralını ayaklar altına alarak, “apronda” örgütlendiler…



“B.ktan” bir tavırla lince giriştiler…



İşler bu kadar “b.ka” sarmışken…



“Neden b.ka” sardığını tartışma başladı…



Derken…



Barbaros’un “b.ktan” üslubu…



Barbaros’a kullanılan “b.ktan” üslup…



Yeni bir sonuç doğurdu…



Yeni bir “linç” kültürü ile…



Bu kez, “jurnalci” tavır takınan isimlere yöneldi herkes…



Küfürlerle…



Tehditlerle…



En çok da nasibini alan Milliyet Kıbrıs Muhabiri Sefa Karahasan oldu…



Daha ağır bir dil kullanan Nazmi Pınar, Türkiye’yi yönetenlere “omurgasız” diyen Haluk Doğandor unutuldu…



Herkes Sefa Karahasan’ı “dövme” derdinde…



Milliyet’i yönetsem, daha fazla yıpranmasına izin vermem muhabirimin…



Çeker alırım…



Başka göreve veririm…



Barbaros’un yaptığına…



Barbaros’a yapılanlara…



Şimdi de…



“Barbaros’un bu duruma düşmesinde suçlusunuz” denenlere yapılanları izliyorum…



O da “b.ktan” bir durum…



Üslup…



Küfür…



“Yapmayın…” diyene de, “herkes hak ettiğini yaşar…”



E ne anladık biz şimdi?



Kimin, kimden ne farkı kaldı…



Nitekim…



“B.ktan” başlayan bir süreç…



“B.ktan” devam ediyor…



Demokrasiyi tartışamadık…



Ben hala ona yanıyorum…



