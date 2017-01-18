Hüseyin Ekmekçi yazdı:Polisin araştırması milat olacak

Müteahhitlerin, silkinip kendine gelmesi gerekiyor.

Bunu sağlayacak olan da, o mesleğe emek verenlerin kendileridir.

Öyle iddialar var ki…

Bakınız…

Ali Kofalı, Güzelyurt Hastanesi için bir teklif verdi.

Bugün belki de temeli atmıştı…

Sağlık Bakanlığı talep etti, teklifler alınmasına rağmen, Merkezi İhale Komisyonu gelen talebi uyguladı.

İhale iptal edildi.

Ali Kofalı mahkemeye başvurdu…

Kofalı sadece mahkemeye başvurmadı…

Devamında, Havadis Gazetesi’ne çok önemli açıklamalar yaptı…

Dedi ki:

Bana 200 bin TL teklif ettiler, ihaleye teklif vermemem için…

Haliyle merak ettim.

Neden?

Kofalı parmağının arkasına saklanmadı, müteahhitler arasında ciddi tartışmalara neden olan şu açıklamayı yaptı:

7- 8 müteahhit bir araya geldi. Devlete borcu olanlar, olmayanlar var. İhaleye kimin hangi fiyatla katılacağına orada karar verildi.

Benim ihaleye katılmamam istendi, teklif atınca, bir müteahhit bana geldi ve ‘çekil, sana 200 bin TL verelim” dedi…

İş, müteahhidin namusudur. İhaleyi yüksek paraya alıp, işi başkasına yaptıranlar var. Devletin parası bu… Ben bir iş alırsam alırım, bunu da kendim yaparım.

Mali polis geldi

Haberi yayınladık.

Ardından ben Cenevre’ye gittim.

Pazartesi gazetedeki ilk günümdü…

Mali Polis’ten arkadaşlar geldi…

İfademi verdim…

Ali Kofalı’nın da ifadesi alındı.

Dün, Ali Kofalı ile tekrar konuştum…

Kofalı da, yaşadıklarını polise anlattı.

Kendisine kimin gidip, “Al 200 bin TL, çekil” dediğini de söylemiştir diye düşünüyorum.

Bu noktada, soruşturmanın tamamlanması için, şimdi herkesin eli taşında.

Kofalı kendisi mahkemeye gitti.

Polis de soruşturuyor…

Daha ne olsun?

Sır mı bunlar?

İhalelerle ilgili bu yaşananları senelerdir dinliyoruz.

Ali ile veli anlaşıyor…

Ahmet’i de dahil ediyor.

2 kuruşluk işe, herkes teklif veriyor.

Kimin hangi teklifi vereceği önceden anlaşılıyor…

İhaleyi alan,“ki en düşük teklifi verendir…” genelde…

Herkese payını dağıtıyor.

7- 8 isim arasında çark dönüyor.

Herkes milyoner oluyor…

Diyelim ki Ali, devlete sigorta borcu var ve ihaleye katılamıyor.

Veli alıyor, işi Ali yapıyor.

Veli sadece teklif vererek cebine “milyon” koyuyor…

Ali de, işi yaparak parasını alıyor.

Asfalt ihaleleri böyle…

Yol alt yapı yapım ihaleleri böyle…

Bina ihaleleri böyle…

Herkes de biliyor

Güzelyurt Hastane ihalesi gecikti, Havadis de bunu haber yaptı diye çıkmadı bu olay ortaya.

Her olayda böyle…

Sırf bu yüzden geçtiğimiz yıllarda eski adıyla TC Yardım Ofisi isyan etti.

Müteahhitlerin ya boykot tehdidi ile,ya da “uzlaşarak” adım atmakla suçlandı…

Ne var başka?

Ucuz fiyat verme, ardından da “döviz yükseldi, ek iş” diyerek ekstra ödemeler…

Tümü de biliniyor.

Hayır, müteahhitler kendileri anlatıyor…

Herkesin bildiği gerçekler bunlar.

Hale hazırda…

Bir müteahhidin aldığı…

Ama, ihaleye katılma ehliyetini yitiren başka bir müteahhidin yürüttüğü işler var…

Devletin işi yani…

Ben biliyorum, devlet bilmiyor?

Herkes sistemi biliyor aslında.

Ve tekrar edeyim…

Müteahhitler kendileri de anlatıyor.

Şimdi polis devrede…

Yargı da devrede…

Herkesi rahatsız eden bu “çarkın” deşifresi, bitmesi ya da normalse!!! Kalıcı olması için fırsat var…

İzlemeye devam edeceğiz…

Havadis TV ve yeni dönem…

Havadis TV, yeni anlayış bir yapılanma ve buna uygun bir alt yapı yatırımı ile, oluşum dönemini tamamlamak üzere.

Mont Pelerin 1…

Mont Pelerin 2…Ve nihayetinde Cenevre Zirvesi…

Bir çok son dakika bilgisi, gelişme ve görüşler Havadis TV’de yer aldı.

Dün öğlen saatlerinde rakamları toparladık…

4 gün Cenevre’de kaldık…

Dünya TV’leri ile aynı anda naklen yayınlar yaptık…

Canlı çeviriler de dahil…

Toplam 35 canlı yayın…

Sabahtan akşama kadar…

4 günlük Cenevre’nin Havadis TV açısından rakamlarla özeti şu:

3 bin 216 beğeni…

148 bin 311 canlı yayın izleme…

708 bin 070 kişiye erişim…

35 canlı yayına…

Toplam 3 bin 639 yorum…

Rakamlarla tamamı orada…

Tamamı, Havadis sayfasında…

Önce bir “düşünce”, sonra emek…

Gerekli teknik alt yapı…

Bir ekip Cenevre’de…

Bir ekip Havadis Medya Grubu merkezinde…

Yeni bir heyecan…

Beğenisi, yorumu, güveni ile destek verenlere de binlerce kez teşekkürler…