Hüseyin Ekmekçi: 'Yeni CTP', eski hesapların uğruna kurban ediliyor

“Yeni CTP”, eski hesapların uğruna kurban ediliyor.

PM seçimlerinde dahi delegeden onay almayanlar, alamayanlar, öfkelerini “yeni” vurgusu yapan Tufan Erhürman’dan çıkarıyorlar.

Berikisi “Özkan Yorgancıoğlu neden başbakanlıktan oldu?” sürecinin intikamını almaya devam ediyorlar.

Bir başka grup, “Neden bize hükümette icraat yaptırılmadı?” derdinde…

“Mağusa’da neden Oktay Kayalp bizi dinlemedi de başkan oldu” ile başlayan…

“Kooperatif’teki keyifli günlerini özleyen” Güzelyurt kliğine kadar daha neler neler…

Tufan Erhürman şuna karar vermeli, hemen:

“Ya bu deveyi güdecem, ya bu diyardan gidecem…”

Akıl vermek de bana kalmadı ama…

İlçe başkanları ve MYK derhal tümden istifa etmeli…

Başka da yolu yoktur…

Neler yaşandı?

Kurultaydan başkan çıkan Tufan Erhürman, PM’den de benimsediği bir MYK çıkardı.

Ancak, Erhürman’ın MYK’da ısrarla olmasını istediği Mehmet Çağlar, “örgütlenme sekreterliğini” kabul etmedi…

Doğuş Derya ve Hasan Ulaş Altıok, ilk kritik kararda, “azınlıkta” kaldıkları için istifa ettiler.

Önceki akşam PM toplanırken, CTP’de 3 MYK üyesi istifa etmiş, görevlendirmeler sonlandırılamamış…

Gerilim devam ediyordu…

Peki bu noktaya gelirken neler yaşandı…

İddia o ki, Genel sekreter ve genel başkan, Asım Akansoy’a “örgütlenme sekreterliği” teklif etti.

Kolektif çalışma prensipleri belirlendi…

Akansoy aynı zamanda parti sözcüsü olacak…

Mehmet Çağlar da sözcü olarak görev yapacak…

Erkut Şahali de, grup başkan vekili ve sözcü olarak görev yapacak…

Erhürman bunu MYK’da da görüştü ve prensip olarak “evet” cevabı aldığı da bana gelen bilgiler arasında…

İlçe başkanlarından itiraz…

Beş ilçe başkanı var…

Doğan Şahali ve Oktay Kayalp’ın, “PM seçsin” diye bir tavır geliştirildiği belirtiliyor…

Diğer ilçe başkanları ise, Erhürman’ın Akansoy’u önerip, onay almasına itiraz etmedi…

Bu durum, önceki akşam yaşanan PM toplantısına kadar geldi…

Kızılca kıyamet…

CTP PM, üç maddelik bir gündemle toplandı…

Kıbrıs Konusu…

Enerji bağlamında MYK’dan yaşanan istifalar…

Üç kişilik MYK’da yaşanan boşluk…

Konu MYK seçimine gelince…

Tufan Erhürman, MYK’nın “üç maddelik bir karar ürettiğini” ortaya koydu…

Üç seçenek…

Ya başkan üç kişiyi atayacak…

Ya tüm MYK istifa edecek ve seçim yapılacak…

Ya da üç üye, PM tarafından seçilecek…

Erhürman, kendisi bir tavır ortaya koymadı…

Sözü PM’ye verdi…

Özkan Yorgancıoğlu, Oktay Kayalp ve Doğan Şahali’nin başını çektiği bir grup, “PM seçsin…” dedi…

Bir grup, “sevginin öne çıkması ve çatışmanın geride kalması için” başkana yetki verilmesini istedi…

MYK’nın istifası istenmedi…

34 kişi “PM” seçsin”, 33 kişi ise, “Başkana yetki” dedi…

Akansoy kürsüye geldi, ortam iyice gerildi

Bunun üzerine Asım Akansoy, “Bana karşı yapılmış bir hareket” diyerek, “Görev talep etmediğini, başkan tarafından ikna edildiğini, parti görevi verildiğini” anlatmak istedi…

Kürsüdeyken…

“Demokrasiyi hazmedecen” türlü bir sözlü sataşma oldu.

Anlattı ve, “Siyasi komploya maruz kaldım” dedi.

Şahali de içini döktü…

Akansoy, öfkeyle kürsüden indi, “istemezseniz PM’den istifa edeyim” dedi, gitti…

Derken…

Erkut Şahali kürsüye geldi…

“Bu partide siyasi bir operasyona maruz kalan varsa o da benim” dedi…

Genel sekreter olmak istediğini ancak buna Tufan Erhürman’ın engel olduğunu söyledi…

Bu kez Erhürman da gerildi…

PM de öylece sona erdi…

İstifa yok…

“Akansoy istifa etti” deniyor ama…

Ortada bir istifa yok…

Ama çokça entrika…

Çokça biriken öfke…

Çokça “yarın” planı var…

Belli ki, halen daha Tufan Erhürman’ın verdiği mesajları alamayanlar var…

Belli ki, Erhürman, “geleceğe bakmak” için, “geçmişin hesabıyla yaşayanlardan” kurtulmalı…

Daha da doğrusu…

“Geçmişin hesaplarıyla yaşayanlar” CTP’yi buna kurban etmemeli…

Sadece CTP değil, demokrasi de yara alıyor…

Hele içinden geçilen günlerde…

CTP’nin kavgaları ile toplumu germe hakkı yoktur…