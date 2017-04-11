Hüseyin Ekmekçi'nin Kaleminden!

Yıllardır bu ülkede, inanılmaz bir bütçe ile hizmet veriyor.

Çok ciddi bir envantere sahip…

Vakıflar İdaresi ile birlikte, iç içe geçmiş bir tarihi var.

Ama..

Gelin görün ki, kimin eli kimin cebinde belli değil.

Personel yapısı yerlerde sürünüyor.

“İmamlar” gırtlağına kadar siyasete batmış durumda.

Elbette, Türkiye’deki gelişmelerin de bunda etkisi var.

Türkiye, hızla her olaya “dini temelde” bakmaya başlayınca, buralarda da işler değişti.

Siyaset olaya hakim oldu.

“Din adamları” gitti…

“Siyasette torpili olan din adamları” geldi.

Torpilin var mı?

İstediğin cami senin…

Torpilin var mı?

Din İşleri Başkanlığı’nda uygun bir makam senin…

Torpilin var mı?

Yolluktu, harcırahtı, daha fazla maaş senin.

Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi'nin yazısının tamamını okumak için tıklayınız...