Hüseyin Ekmekçi'nin Kaleminden!

Zamanın ruhu ve akış hızı var. Kıbrıs konusunda da böyle.

Galiba bu akış, çözüm süreci uzadıkça, iki tarafında aleyhine işliyor, hızla...

Ekonomi beklemez...

Mülk beklemez...

Gelişim durmaz...

Sosyal hayat beklemez.

Zaman beklemez.

Sadece “çözümsüzlük” olduğu yerde duruyor.

Müzakere süreci 2 ay sonra başlasa da, liderler açıklamaları ile ümit vermedi.

Hem Akıncı hem de Anastasiadis açıklamaları ile şok etti.

Öyle görünüyor ki ENOSIS yüzünden kopan fırtına şimdi de yerini gaz kavgasına bırakacak.

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