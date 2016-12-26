Hüseyin Ekmekçi'nin konuğu Harmancı oldu

Mesele Nedir'de Hüseyin Ekmekçi'nin konuğu LTB Başkanı Mehmet Harmancı oldu.

Harmancı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Mehmet Harmancı: Terminal projemiz için Bakanlar Kurulu'ndan isteğimiz Sn. Akıncı döneminde alınan "sadece terminal amaçlı kullanılabilir" kararını değiştirmesi yönündedir



Mehmet Harmancı: Yeni pazar yerinde outlet uygulamaları ile pazarın sürekli açık kalmasını hedefliyoruz...



Mehmet Harmancı: 2017'de Lefkoşa Otobüs Terminali'nde bulunan pazar yeri Atatürk Öğretmen Akademisi'nin yanına taşınacak...





