Hüseyin Ekmekçi'nin konuğu Harmancı oldu
26/12/2016
Mesele Nedir'de Hüseyin Ekmekçi'nin konuğu LTB Başkanı Mehmet Harmancı oldu.
Harmancı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
Mehmet Harmancı: Terminal projemiz için Bakanlar Kurulu'ndan isteğimiz Sn. Akıncı döneminde alınan "sadece terminal amaçlı kullanılabilir" kararını değiştirmesi yönündedir
Mehmet Harmancı: Yeni pazar yerinde outlet uygulamaları ile pazarın sürekli açık kalmasını hedefliyoruz...
Mehmet Harmancı: 2017'de Lefkoşa Otobüs Terminali'nde bulunan pazar yeri Atatürk Öğretmen Akademisi'nin yanına taşınacak...