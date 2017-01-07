İbadi “Başika Konusunda Türkiye ile Anlaştık”

Irak Başbakanı İbadi, Başika kampı konusunda Türkiye ile anlaştıklarını açıkladı.

Reuters’ın haberine göre Irak Devlet Televizyonu Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile bir araya gelen Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin Türk askerinin Başika’dan çekilmesi konusunda anlaştığını duyurdu.

Irak’ta temaslarda bulunan Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım bugün Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile biraraya geldi..Görüşmede Başika kampı konusu görüşüldü.

Görüşmede iki Ülke Türk askerinin Başika’dan çekilmesi konusunda anlaştı.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar El İbadi görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Yıldırım, “Irak’ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak’ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz. Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar’ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan’ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı